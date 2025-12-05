Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec appuie Noël dans le Parc

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'Auguste Théâtre pour la présentation du Festival Noël dans le Parc, qui se déroule jusqu'au 24 décembre prochain.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui une contribution de 272 000 $.

Installé au cœur du Quartier des spectacles, ce festival enchanteur offre une programmation qui inclut notamment concerts gratuits en plein air, spectacles de danse, feux de joie, poésie et animation, le tout dans une atmosphère chaleureuse et rassembleuse.

Citations :

« Noël dans le Parc fait briller Montréal en plein cœur de l'hiver. Avec sa créativité, son ambiance festive et ses activités accessibles à tous, le festival rassemble, réchauffe et anime notre métropole comme peu d'événements savent le faire. C'est un véritable cadeau culturel offert à la population. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« De plus en plus de visiteurs choisissent le Québec pour vivre des moments uniques, et le Festival Noël dans le Parc s'inscrit parfaitement dans cette expérience. Je suis fière du fait que notre gouvernement soutienne un événement qui enrichit l'offre touristique de la métropole et génère des retombées économiques importantes pour la communauté. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de Noël dans le Parc en accordant une somme de 150 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme (MTO) accorde 122 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 du MTO, notamment en rapport avec le développement et la structuration de l'offre touristique et avec le tourisme responsable durable.

