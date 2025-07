Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Une aide financière de 104 000 $ pour la course Québec Mega Trail

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Dans le but d'encourager les saines habitudes de vie et d'augmenter la qualité de vie des citoyens, le gouvernement du Québec octroie à la Corporation Événements de Trail Running Québec une aide financière de 104 000 $ pour la course qui se déroule entre le Massif de Charlevoix et le Mont-Sainte-Anne jusqu'au 6 juillet 2025.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La course Québec Mega Trail est reconnue mondialement et est considérée comme l'une des plus belles courses d'ultra-trail au Canada. Sa grande accessibilité, avec des courses pour tous les niveaux, permet d'en faire un événement qui convient au plus grand nombre. Une nouveauté cette année vient renforcer son prestige : l'accueil des Championnats canadiens de course sur sentier sur les distances de 50 km et 80 km. Cette reconnaissance nationale ajoute à son attrait et contribue à en faire une vitrine d'excellence pour la course en sentier. La course Québec Mega Trail attire chaque année beaucoup de visiteurs et génère des retombées considérables pour le secteur touristique. Grâce à sa notoriété et à la collaboration de Destination Québec cité, Tourisme Charlevoix et Tourisme Côte-de-Beaupré, elle bénéficie d'une visibilité accrue auprès des médias internationaux, ce qui fait briller la région de la Capitale-Nationale dans le monde.

Citations :

« En plus de bonifier l'effervescence sportive, cette course fait la promotion de saines habitudes de vie et nous rend fiers de notre région. Elle participe aussi à sa notoriété comme destination plein air. Il fait bon vivre dans la région de la Capitale-Nationale ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« J'invite chaleureusement les athlètes et leurs accompagnateurs à profiter de leur passage dans la région pour admirer les paysages, savourer les produits locaux et découvrir toute la richesse historique et culturelle de la région de la Capitale-Nationale. Des événements comme le Québec Mega Trail stimulent l'économie locale et renforcent le rayonnement du Québec en tant que destination sportive de calibre international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne financièrement le Québec Mega Trail. Je suis très fière que nous puissions accueillir les meilleurs athlètes d'ultra-trail. J'espère que la population viendra profiter de cet événement sportif exceptionnel dans un cadre naturel magnifique. Ce sera l'occasion de voir des prouesses spectaculaires et de voir à l'œuvre de la détermination et du dépassement de soi ! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« C'est pour moi une grande fierté que l'on soutienne le Québec Mega Trail, qui se déroule dans les paysages spectaculaires de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Il s'agit d'une course d'exception qui met en valeur le dépassement de soi, tout en faisant rayonner la région. C'est, à mes yeux, la plus belle course qui soit. Elle incarne parfaitement un mode de vie sain et actif, tout en attirant des gens de partout au Québec dans notre magnifique circonscription. Je souhaite à chaque participant de se dépasser et de s'amuser, tout en profitant des attraits entre le Massif de Charlevoix et le Mont-Sainte-Anne. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

L'aide financière est répartie comme suit : 62 000 $ octroyés par le Secrétariat à la Capitale-Nationale ; 42 000 $ octroyés par le ministère du Tourisme.



SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]