Saison hiver-printemps 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Marché de Noël européen de Saguenay

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important pour la 10e édition du Marché de Noël européen de Saguenay, qui a lieu jusqu'au 14 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, a annoncé aujourd'hui cette contribution de 10 000 $.

Pour cette édition spéciale, le marché revêt de nouvelles décorations lumineuses en plus de présenter une offre d'animation inédite. Les kiosques d'artisans et de producteurs locaux ainsi que les foyers de bois font leur retour sur la place du Citoyen pour égayer le centre-ville de Chicoutimi et charmer autant la population que les visiteurs. Cet événement est l'occasion idéale pour ces derniers de dénicher des trouvailles qui plairont assurément à leurs proches.

Citations :

« C'est un plaisir de voir des rendez-vous comme le Marché de Noël européen de Saguenay continuer de séduire la population locale et les visiteurs année après année, contribuant ainsi à la vitalité économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle merveilleuse vitrine pour nos artisans, qui proposent des produits uniques! J'invite chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur passage pour parcourir la région et découvrir la multitude d'attraits qui s'y trouvent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se distingue par son dynamisme, sa créativité et la richesse de son offre événementielle. Le Marché de Noël européen de Saguenay incarne cette effervescence en rassemblant artisans, familles et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive. C'est grâce à de telles initiatives que notre région demeure bien vivante. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]