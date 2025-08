Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 1,4 M$ accordés à Juste pour rire Québec

QUÉBEC, le 6 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 397 000 $ à Juste pour rire Québec, qui se tient jusqu'au 23 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Juste pour rire Québec est l'occasion pour les humoristes de la relève et professionnels de monter sur scène pour divertir le public. Ce rendez-vous du rire propose une panoplie de spectacles variés : monologues comiques, comédie musicale, théâtre, et bien plus encore.

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir le festival Juste pour rire Québec! Ce rendez-vous incontournable met en lumière le talent de nos humoristes tout en animant la ville de Québec et en renforçant son statut de destination touristique et culturelle de premier plan. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur passage à Québec pour découvrir les nombreux attraits de région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Juste pour rire, c'est une tradition bien québécoise. C'est grâce à une offre diversifiée de spectacles que le plus grand festival d'humour de Québec conquit le cœur du public chaque année. Le festival met les projecteurs sur les artistes de la relève avec son programme méticuleusement composé, tout en assurant une place de choix aux humoristes emblématiques de notre culture. Bon festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La région de la Capitale-Nationale se distingue par son dynamisme culturel, sa créativité et la richesse de son offre événementielle. Le festival Juste pour rire Québec incarne cette effervescence, en rassemblant artistes, familles et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci que notre région demeure un lieu où il fait bon vivre, créer et s'épanouir. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le ministère du Tourisme accorde 750 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 347 000 $ à Juste pour rire Québec grâce au programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 300 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

