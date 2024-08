MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada (le « FCC »), la CDPQ, Investissement Québec (IQ) et BDC Capital (BDC) sont fiers d'annoncer un engagement de 145 M$ envers MKB, une société de capital de croissance québécoise qui investit dans des entreprises pionnières en matière de transition énergétique. Dans le cadre de cette transaction, le FCC consacrera jusqu'à 50 M$ au Fonds Partenaires MKB III, s.e.c. (le Fonds III), la CDPQ et IQ investiront chacun 35 M$ et BDC, 25 M$.

MKB se consacre actuellement à la constitution de son troisième fonds, destiné à soutenir le développement d'entreprises novatrices et à croissance rapide, principalement en Amérique du Nord. Le Fonds III visera des entreprises en phase de croissance qui commercialisent des technologies innovantes et éprouvées en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les principaux secteurs d'activité de MKB, notamment l'énergie propre, la mobilité, l'environnement bâti et le secteur industriel.

« Par sa stratégie portant sur les fonds de technologies propres, le FCC souhaite accroître le montant de capitaux à investir auprès de gestionnaires canadiens afin d'accélérer la croissance d'entreprises à l'avant-plan des technologies propres au Canada », souligne Patrick Charbonneau, président et chef de la direction de l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada. « Le FCC est heureux d'investir 50 M$ dans ce fonds de MKB destiné à la transition énergétique, qui viendra accroître les retombées de sa stratégie et favoriser la croissance et l'innovation dans le secteur des technologies propres au Canada. »

« Ce nouvel investissement dans MKB, une firme montréalaise qui se consacre à l'accélération de la transition énergétique, permet d'engager notre capital dans un secteur porteur et rentable de notre économie, en plus de réitérer notre volonté d'appuyer la croissance durable des entreprises », ajoute Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ. « Pour nous, c'est une occasion de soutenir les technologies climatiques qui auront un impact sur la décarbonation et qui façonneront notre avenir. »

« Aux côtés de partenaires clés de l'écosystème financier québécois, Investissement Québec est fier de prendre part à cette clôture initiale, qui est tout à fait cohérente avec sa mission. Œuvrant dans un secteur stratégique pour le développement durable de notre économie, le Fonds Partenaires MKB III contribuera à consolider la chaîne des capitaux et à accélérer les investissements en transition énergétique », déclare Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec.

« BDC est ravie de co-ancrer le troisième fonds de MKB, reconnaissant l'engagement de l'équipe envers les entreprises canadiennes en technologies propres et l'alignement avec nos valeurs corporatives », conclut Paula Cruickshank, première vice-présidente, Investissement - Fonds, BDC Capital. « L'orientation du Fonds vers les opportunités aux stades avancés et de croissance s'attarde à un besoin critique du marché canadien, en répondant aux exigences en capitaux souvent complexes des entreprises en technologies propres canadiennes et en facilitant ainsi leur expansion. C'est exactement le type de lacunes du marché que BDC souhaite combler. »

À PROPOS DU FCC

Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez le site web www.cgf-fcc.ca/fr/.

À PROPOS DE GESTION D'ACTIFS FONDS DE CROISSANCE DU CANADA

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque déposée de la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À PROPOS DE BDC

En tant que banque des entrepreneur.es du Canada, BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. BDC a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013 et elle est le partenaire national du mouvement B Corp au Canada. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

