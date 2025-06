Dans la foulée de la publication du bilan d'activités d'Investissement Québec pour l'année 2024-2025 - Investissement Québec injecte 2,9 M$ dans l'entreprise PMI Structures pour assurer sa relève

RIMOUSKI, QC , le 9 juin 2025 /CNW/ - Investissement Québec a confirmé aujourd'hui l'octroi d'un prêt de 2,9 millions de dollars provenant de ses fonds propres pour soutenir le rachat de l'entreprise PMI Structures par Josiane Pouliot, la fille de l'actuel propriétaire, Jean Pouliot, aux côtés de ses partenaires Jean-Sébastien Gagné, Gino Picard et Jimmy Ruest.

PMI Structures œuvre dans la conception, la fabrication et l'installation d'éléments de structures métalliques. Sa clientèle est constituée de grands donneurs d'ordre du marché nord-américain dont des producteurs d'énergie, des transporteurs d'énergie, des industries manufacturières et des entreprises de construction de bâtiments.

Investissement Québec a profité de cette annonce pour dévoiler le bilan de ses activités pour l'exercice 2024-2025 pour la région du Bas-Saint-Laurent. Dans un contexte économique marqué par l'incertitude et sur fond de guerre tarifaire avec les États-Unis, la mission de développement économique d'Investissement Québec s'est révélée plus pertinente que jamais pour répondre aux besoins des entreprises de la région, comme PMI Structures.

« L'annonce de PMI Structures est une belle histoire de repreneuriat, qui témoigne de la vitalité des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Nos équipes du réseau régional sont en première ligne pour soutenir les entreprises d'ici. Leur engagement quotidien contribue activement au développement économique et à la vitalité économique de l'ensemble du Québec. Les résultats dévoilés aujourd'hui témoignent non seulement de la pertinence de notre mission, mais aussi de la capacité d'Investissement Québec à demeurer à l'écoute des entreprises et ajuster son offre pour mieux répondre aux défis des entreprises québécoises » souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Le repreneuriat est la première étape de notre plan de croissance. Notre stratégie globale a été discutée avec Investissement Québec assez tôt dans nos démarches. La disponibilité de notre Directeur de compte, son écoute, sa collaboration et la recherche de solution a permis le succès de notre transaction. PMI s'appuie sur un partenaire financier de longue date pour atteindre ses ambitions », a déclaré Josiane Pouliot, présidente-directrice générale de PMI Structures.

Une contribution majeure à l'économie de la région du Bas-Saint-Laurent

Au cours de l'année 2024-2025, la société d'État a mis en place des solutions de financement et d'accompagnement parfaitement en phase avec les défis des entreprises, qui ont dû composer avec différentes turbulences économiques et la menace d'imposition de tarifs douaniers de l'administration américaine. La solution financière Panorama a été lancée en fin d'exercice pour soutenir les besoins en fonds de roulement des entreprises visant à augmenter ou diversifier leurs ventes hors États-Unis, couplée à un accompagnement de notre réseau à l'international. La Société a aussi lancé l'initiative grand V, qui combine financement et accompagnement technologique pour stimuler les investissements des entreprises, augmenter leur productivité et propulser leur croissance.

Les experts d'Investissement Québec basés à Rimouski ont encore cette année contribué à soutenir les entreprises d'ici, que ce soit par leurs interventions en financement et en investissement, en accompagnement technologique ou en développement de marchés.

Voici quelques faits saillants de l'impact d'Investissement Québec :

Plus de 75 interventions financières, pour un financement de près de 190 millions de dollars , contribuant à la réalisation de projets d'une valeur dépassant les 600 millions de dollars .

pour un financement , contribuant à la réalisation de projets d'une valeur dépassant les . Quelque 24 accompagnements en innovation, permettant aux entreprises d'être plus innovantes, d'augmenter leur productivité ou de prendre le virage numérique.

permettant aux entreprises d'être plus innovantes, d'augmenter leur productivité ou de prendre le virage numérique. 54 accompagnements à l'exportation réalisés par les équipes d'Investissement Québec International pour soutenir les démarches des entreprises à l'étranger et dans le reste du Canada pour diversifier leurs marchés. Ces efforts ont mené à des ventes fermes d'une valeur de plus de 7,5 millions de dollars.

« Pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent passer à l'action et développer des projets afin de soutenir leur croissance, accroître leur productivité et assurer leur compétitivité dans un contexte économique en pleine mutation, Investissement Québec répond présent. Grâce à la combinaison de nos services d'accompagnement et de financement, nous sommes en mesure de faire preuve d'agilité et de créativité pour appuyer les sociétés de la région du Bas-Saint-Laurent et de toutes les régions du Québec, afin qu'elles soient plus innovantes, plus productives, et qu'elles diversifient leurs marchés pour assurer leur pérennité », souligne Élisa Mercier-Jutras, directrice régionale pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour l'ensemble des activités de la Société d'État, c'est près de 6750 interventions d'accompagnement et 2350 interventions de financement qui ont généré des engagements financiers de plus de 4,7 milliards de dollars durant l'année pour soutenir des projets d'une valeur totale dépassant les 21,4 milliards de dollars.

Pour consulter le rapport annuel d'activités et de développement durable 2024-2025 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant :

https://rapportannuel.investquebec.com/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement, ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique, et de stratégie de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Information: Mathieu Rouy, Conseiller, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, 438 827-4143, [email protected]