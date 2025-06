Can-Explore conclut une ronde de financement de 13 millions de dollars menée par Investissement Québec avec la participation de Fondaction et de Desjardins Entreprises

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe Can-Explore, entreprise d'ingénierie spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures, est fier d'annoncer la clôture d'une ronde de financement stratégique totalisant 13 millions de dollars, menée par Investissement Québec avec la participation de Fondaction et de Desjardins Entreprises. Cette levée de capitaux se confirme au moment où l'entreprise fait l'acquisition de Laboratoires Canalisations Souterraines (LCS), une firme de services techniques dédiés aux canalisations d'aqueduc et d'égout.

Cette ronde de financement contribuera notamment à propulser la croissance internationale de la division Can-Ex Technologies, qui a pour objectif de conquérir le marché de l'équipement d'inspection des conduites d'eau. Les fonds serviront également à consolider la position de tête du Groupe dans le secteur de la gestion des actifs d'infrastructures, notamment grâce à des acquisitions.

L'achat de LCS, qui se concrétise en même temps que la clôture de cette ronde, est parfaitement aligné avec la vision stratégique et les objectifs de croissance de l'entreprise. La relation établie depuis plusieurs années entre LCS et Can-Explore a fluidifié la transaction, dans un contexte d'absence de relève interne pour le propriétaire en poste depuis la fondation de l'entreprise. Pour Can-Explore, l'acquisition de LCS permettra de consolider son empreinte commerciale dans les services d'infrastructure des eaux, de bonifier son portefeuille d'actifs et d'optimiser ses opérations, l'ensemble de ces mesures offrant un excellent potentiel de synergies de coûts.

Alors que les municipalités en Amérique du Nord sont préoccupées par l'âge, l'entretien et la durabilité de leurs réseaux d'égouts et d'aqueduc, Can-Explore vise à accélérer le développement et la mise en marché de ses innovations et développer de nouveaux marchés. Sa stratégie s'appuie sur des partenariats déjà établis à l'international.

« Je tiens à remercier Investissement Québec pour leur écoute et pour leur soutien. Leur implication comme partenaire financier, ainsi que la participation de Fondaction et de Desjardins Entreprise, nous aideront à créer un levier pour accélérer notre expansion. Grâce à ces appuis financiers, nous nous donnons les moyens de nos ambitions pour stimuler notre croissance et pour consolider notre place comme leader dans la gestion des actifs d'infrastructures », explique Louis Légaré-Lapointe, président du Groupe Can-Explore.

« Investissement Québec est fier de voir Can-Explore franchir une étape cruciale de sa croissance. Notre contribution financière porte déjà ses fruits, en facilitant l'acquisition de LCS, dont la relève est maintenant assurée. Notre position de leader dans cette transaction témoigne bien du rôle de partenaire financier stratégique que nous pouvons jouer pour soutenir les entreprises dans leurs ambitions de croissance, leur virage technologique et la mise en marché de leurs innovations ici, au Québec, et sur les marchés internationaux », affirme Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec.

« Les infrastructures de l'eau sont essentielles à la vitalité de nos villes et villages, et leur entretien est critique quand elles sont vétustes et que les changements climatiques produisent des épisodes de pluies torrentielles plus fréquents. Dans ce contexte, l'innovation et l'expertise multidisciplinaire mises de l'avant par Can-Explore contribuent à rendre nos villes plus sécuritaires et plus durables, un axe prioritaire d'investissement pour Fondaction », résume Alain Longpré, chef adjoint, Investissements d'impact et durables à Fondaction.

« Desjardins accompagne Can-Explore depuis ses tout débuts, et nous sommes fiers de poursuivre notre appui à cette équipe d'entrepreneurs engagés et visionnaires. Dans un contexte où de nombreuses PME québécoises font face à des enjeux de relève, la croissance par acquisition représente une stratégie porteuse pour assurer la continuité des savoir-faire et stimuler l'innovation. Cette transaction illustre parfaitement notre engagement à soutenir des entrepreneurs qui bâtissent l'avenir économique du Québec », soutient Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

