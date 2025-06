Investir dans nos PME en région - GANEX POURSUIVRA SA CROISSANCE GRÂCE À UN FINANCEMENT DE 1,7 M$ DE QUÉBEC

GASPÉ, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, ainsi qu'Investissement Québec annoncent l'octroi de 1 730 500 $ à Ganex pour appuyer l'agrandissement de ses installations en Gaspésie.

Le projet, évalué à plus de 3,6 millions de dollars, comprend l'acquisition d'équipements, la construction d'un bâtiment pour accueillir le Groupe Ohméga, qui a créé Ganex en 2021, et la rénovation de l'édifice existant pour loger cette division. Ces installations permettent à l'entreprise de bonifier son offre de services d'automatisation et d'informatique industrielle pour répondre encore mieux aux besoins des secteurs éolien, solaire et de traitement des eaux, en plus de développer de nouveaux marchés.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la croissance des entreprises québécoises pour les rendre plus productives, attrayantes et compétitives sur des marchés d'avenir comme celui des technologies de l'information destinées à optimiser la production d'énergies renouvelables.

Citations :

« C'est tout un écosystème que notre région a bâti autour de l'énergie, et notre gouvernement est fier de poursuivre le travail. Je salue le projet de Ganex, qui se dote d'installations modernes, performantes et adaptées à ses besoins grandissants. Félicitations à cette entreprise bien de chez nous! Elle fait rayonner notre expertise régionale dans la transformation numérique de secteurs stratégiques, comme les énergies propres, en plus de stimuler l'économie de la Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Les solutions technologiques innovantes de Ganex contribuent à augmenter la productivité de nos filières clés de la transition énergétique. Cet investissement gouvernemental de 1,7 million de dollars, pour appuyer l'expansion de l'entreprise, incarne notre volonté de bâtir un Québec plus vert et prospère. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Ganex a fait de l'innovation une priorité stratégique, et ce choix lui permet de se démarquer dans un secteur en constante évolution. Grâce à son projet appuyé par Investissement Québec, l'entreprise, solidement ancrée en Gaspésie, accroît sa productivité et se donne les moyens de soutenir sa croissance, tant au Québec que sur d'autres marchés. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le partenariat entre les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Ganex a commencé en 2021, et je suis heureux qu'il se poursuive avec ce réinvestissement. C'est une fierté de pouvoir s'allier au gouvernement du Québec pour appuyer la croissance de cette entreprise importante dans la région. Aux Fonds régionaux de solidarité FTQ, nous accompagnons les PME d'ici à tous les stades de leur développement pour soutenir leur essor et contribuer à l'économie locale. »

David Lord, vice-président régional - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord des Fonds régionaux de solidarité FTQ

« Il ne s'agit pas seulement d'un investissement financier, mais aussi d'un engagement fort envers notre vision à long terme : transformer nos secteurs de services en intégrant performance technologique, résilience et responsabilité. »

Martin Boulay, président et chef de la direction de Ganex

Faits saillants :

Le soutien financier comprend un prêt de 1 120 000 $ accordé dans le cadre du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et un montant de 610 500 $ issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Fondée par le Groupe Ohméga en 2021, Ganex conçoit et développe des solutions en matière de technologies de l'information et de la communication ainsi que de technologies opérationnelles destinées aux domaines industriel et manufacturier, de l'énergie solaire et éolienne, et de l'eau potable et des eaux usées.

