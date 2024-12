MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (« FCC ») est fier d'annoncer qu'il a conclu une entente définitive pour un placement privé de ~35.6 M $ CA dans Nouveau Monde Graphite Inc. (TSXV:NOU) (NYSE:NMG) (« NMG »), une société québécoise d'extraction et de traitement intégrés du graphite. Avec des activités à Saint-Michel-des-Saints et à Bécancour, NMG développe une chaîne de valeur intégrée pour transformer le graphite naturel en matériel d'anode actif, un composant essentiel des batteries lithium-ion. La phase 2 du plan de développement de NMG, soit la mine Matawinie et l'usine de matériaux de batteries à Bécancour, représente l'une des opportunités les plus avancées en matière de minéraux critiques intégrés au Canada et soutiendra les efforts de l'Amérique du Nord pour construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes au profit des économies nationales.

Dans le cadre de l'investissement, le FCC souscrira à 19.8 millions d'actions ordinaires de NMG à un prix par action de 1,80 $ CA. De plus, le FCC recevra un nombre équivalent de bons de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé en cas de décision finale d'investissement (« DIF ») positive pour acheter des actions ordinaires de NMG à un prix de 2,38 $ US par action. L'investissement du FCC s'ajoutera parallèlement à un investissement d'Investissement Québec de 36 M $ CA selon les mêmes modalités que l'investissement du FCC, permettant à NMG de bénéficier de nouveaux fonds totalisant ~71 millions $ CA.

Le FCC a pour mandat de tirer parti de l'abondance des ressources naturelles du Canada et de renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles pour soutenir la prospérité économique et environnementale à long terme du pays. Les minéraux critiques, tels que le graphite, sont utilisés dans le développement de nombreuses technologies essentielles à la transition énergétique mondiale. Le mandat flexible et novateur du FCC lui permet d'investir dans des projets et des entreprises qui font progresser le développement de chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques existantes ou nouvelles. Les interventions du FCC peuvent prendre différentes formes, notamment par le biais d'investissements directs en actions et par emprunt, de co-investissements, d'engagements de fonds dans les activités minières et dans ses infrastructures connexes, y compris le traitement, la fabrication et le recyclage.

« Les investisseurs et les décideurs publics reconnaissent l'importance stratégique d'avoir un approvisionnement stable en minéraux critiques. Ces minéraux sont essentiels pour les industries de haute technologie, de la défense, des énergies renouvelables et du secteur de la batterie », a déclaré Patrick Charbonneau, président et chef de la direction de l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada, le gestionnaire exclusif de FCC. « Le FCC est heureux d'investir dans NMG et se réjouit de soutenir l'entreprise dans son parcours visant à créer la plus grande installation de production de graphite naturel entièrement intégrée en Amérique du Nord. »

Avec son premier investissement direct au Québec et dans le secteur minier, FCC alimente la croissance économique et la création d'emplois, tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement de matériaux clés pour le Canada et ses partenaires commerciaux. Le FCC investit des capitaux à une étape importante du développement de NMG. Le capital du FCC, ainsi que le capital d'Investissement Québec, permettent à l'entreprise de faire progresser sa mine et son usine de traitement jusqu'à l'obtention d'une DIF.

« En tant que développeur de projets, NMG a besoin de partenaires financiers crédibles pour partager les risques et générer de la valeur dans ce secteur stratégique et géopolitiquement important » a déclaré Eric Desaulniers, fondateur, président et directeur général de NMG. « À l'approche de la fin de l'année 2024, marquée par des progrès significatifs dans notre plan d'affaires, nous nous nous concentrons sur les étapes restantes pour atteindre la DID. Cet investissement du Fonds de croissance du Canada et d'Investissement Québec permettra à notre équipe de faire des progrès tangibles et de passer des commandes stratégiques en vue de l'exécution de notre projet. Nous nous engageons à fournir du matériel d'anode actif performant et fiable aux marchés nord-américains des batteries et des véhicules électriques, en contribuant à une chaîne d'approvisionnement locale, durable et fiable. »

Comme l'a déjà annoncé NMG, Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), une filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), et General Motors Holdings LLC, une filiale en propriété exclusive de General Motors Co. (collectivement, « GM ») (NYSE : GM), ont conclu des ententes d'achats pluriannuelles pour le matériel d'anode actif de NMG, représentant environ 85 % de la production intégrée prévue de la phase 2 de NMG. Tel qu'annoncé en février 2024, Panasonic et GM ont réalisé des investissements initiaux respectifs de 25 millions de dollars américains, parallèlement à leurs accords d'achat respectifs. En cas de décision positive relativement à la DIF et du respect des conditions établies, Panasonic et GM, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, ou avec des co-investisseurs potentiels, participeront au financement futur pour un montant total évalué à environ 275 millions de dollars US. Voir le communiqué de presse de NMG daté du 15 février 2024.

La clôture des placements du FCC et d'Investissement Québec est assujettie aux conditions de clôture habituelles, dont l'approbation de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de New York.

Faits saillants

Il est attendu que NMG lève ~71 millions de dollars canadiens pour financer les dépenses afin d'atteindre une DIF, actuellement prévue pour 2025.

Le capital sera financé à parts égales par le FCC et Investissement Québec, un investisseur existant dans l'entreprise.

L'investissement du FCC se fera par l'entremise de souscription d'actions ordinaires de NMG.

Dans le cadre de la transaction, le FCC obtiendra l'option d'investir des fonds supplémentaires au moment de la DIF. Une partie de cet investissement se présenterait sous forme de bons de souscription garantis par l'opération.

NMG a reçu un arrêté ministériel autorisant la mine Matawinie et des permis clés pour soutenir les travaux d'infrastructure préliminaires sur les deux sites.

Le 12 décembre 2024, NMG et le Conseil des Atikamekw de Manawan, représentant la Première Nation Atikamekw Nehirowisiw de Manawan, ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente sur les répercussions et les avantages concernant le projet minier Matawinie.

En janvier 2020, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et NMG ont signé une entente de collaboration et de partage des avantages à l'égard du projet minier Matawinie.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez le site web www.cgf-fcc.ca/fr/.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

Conseillers

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., Valeurs Mobilières TD Inc., Global Graphite Advisory LLC et Wood Mackenzie ont agi à titre de conseillers auprès du FCC et de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada dans le cadre de l'investissement du FCC.

