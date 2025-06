MONTRÉAL, le 1er juin 2025 /CNW/ - La CDPQ tient à reconnaitre l'importante contribution de Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable, qui a annoncé aujourd'hui son départ afin d'assumer les fonctions de Chef de cabinet auprès du premier ministre du Canada, M. Mark Carney.

Arrivé à la CDPQ en 2020, Marc-André Blanchard a profondément marqué l'organisation. Ancien ambassadeur du Canada aux Nations Unies et dirigeant reconnu du secteur privé, il a su mettre son expertise au service des ambitions internationales et du développement durable de la CDPQ.

Sous sa direction, la CDPQ a bâti le groupe CDPQ Mondial afin d'appuyer ses équipes d'investissement sur le terrain par des relations de premier plan avec les gouvernements et partenaires à travers le monde, d'accompagner les entreprises québécoises dans leur mondialisation et de positionner la CDPQ comme un partenaire d'investissement de choix à l'international.

En 2022, Marc-André Blanchard a également pris la direction de l'équipe Investissement durable pour laquelle il a joué un rôle déterminant. Sous son égide, la CDPQ a adopté une approche ambitieuse de transition énergétique et a fait rayonner son leadership global sur les sujets de durabilité dans les plus grands forums internationaux, avec des progrès majeurs à l'appui. La CDPQ a d'ailleurs récemment atteint et dépassé les cibles climatiques qu'elle s'était fixées et a été reconnue l'an dernier comme le premier fonds de pension au monde pour la gouvernance, la durabilité et la résilience par le Global SWF, une référence dans le milieu.

Marc-André Blanchard laisse derrière lui une équipe solide, riche en talents et en expertise, prête à porter encore plus loin la vision qu'il a su insuffler.

« La CDPQ est une organisation exceptionnelle, et ça a été un honneur de servir le Québec et les six millions de Québécois qu'elle représente. Je quitte une équipe forte, engagée et innovante qui saura continuer à rehausser la barre et faire rayonner la CDPQ sur la scène internationale. Répondre à l'appel de servir mon pays est une décision que j'accueille avec humilité et enthousiasme », a commenté Marc-André Blanchard.

«Marc-André aura définitivement laissé sa marque à la CDPQ. Grâce à son leadership, nous sommes passés d'une organisation présente dans le monde à une organisation véritablement unie et reconnue mondialement. De plus, nous avons rehaussé notre ambition en matière d'investissement durable, qui est désormais une signature de l'institution. Marc-André a toujours été animé par une volonté profonde de servir le public, et nous le remercions pour sa grande contribution à la CDPQ ainsi que pour l'équipe chevronnée qu'il a bâtie. Nous lui souhaitons autant de succès dans ses nouvelles fonctions », a commenté Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE CDPQ