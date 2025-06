CALGARY, AB, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (« FCC ») et Eavor Technologies Inc. (« Eavor » ou la « Société ») ont annoncé aujourd'hui un engagement financier du FCC allant jusqu'à ~138 millions $CA pour accélérer le développement et la construction du premier projet commercial d'Eavor. Fondée en 2017, Eavor est une entreprise en technologie de géothermie de pointe basée à Calgary, Alberta. Eavor a prouvé les versions pilotes de son système géothermique exclusif en boucle fermée (« Eavor-Loop™ ») et un premier projet commercial à Geretsried, en Allemagne, est en construction. Dans le cadre de la transaction, le FCC a exécuté un accord définitif l'engageant à investir jusqu'à ~138 millions $CA : ~89 millions $CA à la clôture financière et ~48 millions $CA à la réalisation de certains jalons.

Logo de Eavor Technologies Inc. (Groupe CNW/Fonds de croissance du Canada inc.)

Eavor-Loop™ exploite le talent et l'expertise Canadienne pour construire la prochaine génération d'innovation géothermique. Le FCC a investi pour la première fois 90 millions $CA dans Eavor en octobre 2023, par le biais d'un engagement direct dans sa levée de fonds en actions privilégiées de série B. Depuis l'investissement initial du FCC, Eavor a avancé dans la construction de sa première installation commerciale à grande échelle à Geretsried et a atteint des étapes importantes, notamment en réussissant à intersecté des puits en utilisant son nouveau système de localisation magnétique active; en déployant son tuyau de forage isolé afin de permettre la construction de puits dans des environnements à haute température; en installant, déviant et récupérant des sifflets déviateurs pour forer des puits multilatéraux profonds; et en mettant en œuvre sa technologie propriétaire Rock-Pipe™ pour sceller les puits multilatéraux. Le capital du FCC continuera à faciliter la présence canadienne de la Société en veillant à ce que la majorité de ses dirigeants et employés restent au Canada et en exploitant les connaissances et le savoir-faire en matière de forage du Canada pour catalyser la prochaine génération d'innovation géothermique mondiale. La croissance continue d'Eavor sécurisera ses innovations et les emplois au Canada à son siège social de Calgary, Alberta.

« Alors que la société achève la première application commerciale à grande échelle de sa technologie, notre engagement continu envers Eavor est un exemple parfait de la détermination du FCC à faire croître les entreprises canadiennes et à investir à un stade critique de leur développement », a déclaré Yannick Beaudoin, président et PDG de Gestion d'actifs du Fonds de Croissance du Canada (« GAFCC »). « Le FCC a été créé pour stimuler l'innovation et alimenté la compétitivité des secteurs nouveaux et traditionnels de la base industrielle canadienne, et Eavor est bien aligné avec notre mandat. »

« Nous sommes reconnaissants pour l'engagement continu du FCC envers notre entreprise canadienne, qui utilise l'expertise de l'Alberta pour propulser le développement de technologies géothermiques de pointe », a déclaré John Redfern, co-fondateur et PDG. « Eavor a atteint des jalons de développement et techniques significatifs dans la mise à l'échelle de la chaleur et de l'énergie propres, fiables et prévisibles en utilisant son système géothermique en boucle fermée propriétaire, et nous sommes impatients de poursuivre ces progrès dans les mois à venir. »

Le FCC a annoncé 13 investissements depuis son lancement en juin 2023 et a engagé environ 2,7 milliards $ dans des projets et des entreprises canadiennes. Il a pour mandat d'investir dans des entreprises canadiennes de technologies propres qui développent des technologies innovantes aux stades de démonstration ou de commercialisation.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilisera des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez son site Web : www.FCC-fcc.ca.

Pour les relations avec les médias du FCC, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

About Eavor Technologies Inc.

Eavor est une entreprise technologique en géothermie, dirigée par une équipe dédiée à la création d'un avenir énergétique propre, fiable et abordable à l'échelle mondiale. La solution d'Eavor (Eavor-Loop™) représente la première forme véritablement évolutive de chaleur et d'énergie propre ainsi que de redistribution de l'énergie le plus flexible au monde. Eavor y parvient en atténuant ou en éliminant bon nombre des problèmes traditionnellement entravé l'énergie géothermique. Eavor fait plutôt circuler un fluide complètement isolé dans un circuit fermé, à travers un radiateur souterrain massif. Ce radiateur collecte la chaleur du gradient géothermique naturel par un processus de conduction souterrain. Eavor a reçu un soutien financier par plusieurs grands producteurs d'énergie mondiaux, investisseurs, développeurs et fonds de capital-risque, notamment Vickers Venture Partners, bp Ventures, Chubu Electric Power, BDC Capital, Temasek, BHP Ventures, OMV, le Fonds de croissance du Canada, Kajima Corporation et Microsoft Climate Innovation Fund. Pour plus d'information, visitez: Eavor.com

Pour les relations avec les médias, veuillez écrire à [email protected].

Conseillers

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l a agi en tant que conseiller juridique pour FCC et GAFCC dans le cadre de l'investissement de FCC.

Morgan Stanley & Co. LLC et la Financière Banque Nationale inc. ont agi en tant qu'agents de placement pour Eavor et DS Avocats Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique pour Eavor. A&O Shearman a agi en tant que conseiller juridique des agents de placement.

Exonération de responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières et ne doit pas constituer une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, ou une vente de valeurs mobilières dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou juridiction.

SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.