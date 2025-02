CALGARY, AB, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada Inc. (« FCC ») est fier d'annoncer un investissement dans Longbow Capital Inc. (« Longbow »), un gestionnaire en capital-investissement basé à Calgary qui se spécialise en investissement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des technologies propres. Dans le cadre de cette transaction, le FCC s'engage à investir jusqu'à 50 millions de dollars dans Longbow Energy Transition Fund II LP. Cet investissement du FCC s'ajoute aux d'investissements existants provenant d'autres partenaires notamment BDC Capital et le Groupe Banque TD.

Le Fonds de transition énergétique II de Longbow investit dans des entreprises qui vont tirer avantage de la transition énergétique grâce à leurs technologies qui contribuent à réduire les émissions de carbone avec des solutions efficaces et rentables.

« Avec son dixième investissement depuis lancement en juin 2023, le FCC continue d'exécuter son mandat et de fournir les capitaux indispensables pour soutenir la croissance d'entreprises de technologies propres au Canada. », a déclaré Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de la gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada. « Grâce à son expertise dans le secteur de l'énergie et à son portefeuille d'investissement, nous sommes heureux de former et maintenir un partenariat réussi avec l'équipe d'investissement de Longbow.

Par le biais de sa stratégie de fonds en technologies propres, le FCC cherche à tirer parti de l'expertise et à mobiliser des capitaux supplémentaires investissables dans les entreprises canadiennes afin d'accélérer leur croissance. Le FCC encourage également les gestionnaires d'actifs et les sociétés de portefeuille à adopter les meilleures pratiques en matière de développement durable. Le FCC est d'avis que le son soutien aux gestionnaires d'actifs va mener à davantage d'occasions d'affaires de qualité sur le marché canadien et attirer des investisseurs stratégiques dans les entreprises canadiennes de technologies propres.

« Le changement par lequel l'énergie est produite, consommée et financée est transformateur et présente une opportunité d'investissement à long terme importante », a déclaré Tyson Birchall, directeur général chez Longbow. « Nous continuons de voir des occasions intéressantes d'investissement dans des entreprises qui élaborent des approches novatrices pour décarboner notre système énergétique et nous sommes impatients de travailler avec le FCC et nos partenaires pour accélérer notre impact. »

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez le site web www.cgf-fcc.ca/fr/

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Longbow

Longbow est un gestionnaire de placements privés basé à Calgary qui a été fondé en 1997. Investisseur de premier plan dans le secteur canadien de la transition énergétique, Longbow a actuellement environ 1,5 milliard de dollars d'actifs sous administration couvrant de nombreux aspects du secteur de l'énergie, y compris les solutions énergétiques à faible émission de carbone, la production d'énergie et d'électricité, les infrastructures, les services et la technologie.

