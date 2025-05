Cet immeuble de bureaux de haute qualité situé au cœur de Londres a atteint un taux de prélocation de 93 % à la date de son achèvement.

LONDRES, le 29 mai 2025 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge, le groupe immobilier de la CDPQ, et PIMCO Prime Real Estate ont annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un immeuble de bureaux de 13 étages, Stonecutter, situé au cœur de Londres. Cette étape importante représente la fin du redéveloppement de cet espace d'avant-garde adapté aux besoins des entreprises modernes, avec ses étages optimisés et sa conception durable. Les espaces de bureaux, d'une superficie totale de 240 000 pieds carrés, sont à 93 % loués par le cabinet d'avocats Travers Smith et la plateforme de voyage Trainline.

« L'achèvement de l'immeuble Stonecutter et la décision de nos locataires de s'associer à nous soulignent le fait que les espaces de travail de grande qualité et conçus de manière exemplaire sur le plan de la durabilité sont ce que les entreprises recherchent dans un secteur de bureaux en pleine évolution, a déclaré Christina Forrest, vice-présidente, Immobilier, Europe, à la CDPQ. Ce redéveloppement offre de nouvelles installations aux occupants de l'immeuble, contribue à réduire l'empreinte carbone de celui-ci et revitalise le paysage des bureaux londoniens. »

« Nous avons la conviction profonde que les immeubles de bureaux de grande qualité et bien situés continueront d'être en forte demande, a indiqué Niki Dembitz, cheffe, Royaume-Uni et Irlande, à PIMCO Prime Real Estate. Le fait que l'immeuble Stonecutter soit loué à 93 % dès son achèvement confirme notre point de vue. Nous sommes heureux de mettre à la disposition de nos locataires cet espace de pointe qui créera de la valeur à long terme pour nos clients et rehaussera l'attrait de la ville de Londres. »

Située à Farringdon, l'un des endroits les plus prisés et les plus dynamiques de Londres, la propriété offre un accès facile aux réseaux de transport, zones résidentielles prestigieuses, boutiques, restaurants et aux nouveaux établissements culturels qui s'installeront bientôt dans le quartier Smithfield.

Le projet a permis d'accroître de 66 % la superficie locative nette par rapport à celle de l'ancien bâtiment. Le nouvel immeuble se compose de sous-sols, d'un rez-de-chaussée, d'un niveau podium et de 13 étages, dont trois sont dotés de vastes terrasses. La construction de Stonecutter a donné lieu à l'un des bilans carbone les plus faibles parmi ceux de tous les nouveaux bureaux de Londres, avec 581 kg de CO 2 par mètre carré, bien en deçà de l'objectif ambitieux de 600 kg de CO 2 par mètre carré prévu dans le London Plan.

L'immeuble Stonecutter fonctionnera sur une base carboneutre, grâce à des systèmes de chauffage et de climatisation électriques, et d'un engagement d'approvisionnement en énergie renouvelable lorsqu'elle est disponible. La propriété est certifiée BREEAM et WELL et suit la trajectoire CRREM garantissant le respect de l'Accord de Paris et les normes les plus strictes en matière de performance environnementale. De plus, l'immeuble ne devrait émettre que 263 kg de CO 2 par personne dans le cadre de son occupation, soit 44 % de la cible stipulée dans l'Accord de Paris (600 kg d'émissions de carbone par personne par année pour les activités immobilières).

En 2021, Ivanhoé Cambridge et PIMCO Prime Real Estate ont conclu un contrat avec Travers Smith, un cabinet d'avocats britannique de premier plan, sur la prélocation de 158 000 pieds carrés pour une durée de 15 ans. Son arrivée est prévue en mars 2026. En mars 2025, un second bail de 10 ans portant sur 60 000 pieds carrés a été scellé avec Trainline, une importante plateforme indépendante de réservation de billets de trains et d'autobus. La société devrait s'installer dans son nouveau siège social en 2026.

Le projet, conçu par TP Bennett, a été mené avec l'aide de CO-RE, à titre de gestionnaire du développement, et MACE, à titre d'entrepreneur général.

Pour en savoir plus sur l'immeuble Stonecutter, consultez le site stonecutter.london.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, le portefeuille immobilier de la CDPQ, gère des actifs d'une valeur de 75 G$ CA bruts. Grâce à des alliances stratégiques, Ivanhoé Cambridge a établi une présence mondiale et détient une participation dans plus de 1 500 propriétés dans les secteurs logistique, résidentiel, des bureaux et des centres commerciaux.

Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, la CDPQ appuie ses partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Elle est active dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA.

Pour en savoir plus : ivanhoecambridge.com/cdpq.com

À propos de PIMCO Prime Real Estate

PIMCO Prime Real Estate est une société de calibre mondial faisant partie de la plateforme immobilière du groupe PIMCO. Spécialisée en investissement et en gestion dans le secteur immobilier, elle se focalise sur les segments Core et Core+ du marché et s'occupe du mandat immobilier de 85 milliards de dollars du groupe Allianz.

La plateforme immobilière de PIMCO est l'une des plus importantes et des plus diversifiées au monde, avec un actif de 174 milliards de dollars1 et un large éventail de solutions qui mettent à profit des décennies d'expertise sur les marchés des actions et des titres de créance publics et privés.

1En date de décembre 2024. Toutes les données sont en dollars américains. L'actif sous gestion inclut environ 90 milliards de dollars d'actifs bruts gérés par PIMCO Prime Real Estate, qui comprend PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC, ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées. Les spécialistes des placements de PIMCO Prime Real Estate LLC fournissent des services de gestion de placements et d'autres services à double titre par l'intermédiaire de Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH exerce ses activités séparément de PIMCO

SOURCE CDPQ

Pour plus d'information : CDPQ: Relations médias, + 1 514 847-5493, [email protected]; PIMCO Prime Real Estate: Phillip Lee, PIMCO Prime Real Estate - Relations avec les médias, Tél. : +49 (0)89 3 800 8 234, Courriel : [email protected]