TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (CTC) (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) et Tim HortonsMD ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique de fidélisation qui regroupe deux des marques les plus emblématiques et les plus appréciées au Canada. Cette collaboration, dont le lancement aura lieu en 2026, permettra aux membres de lier leurs comptes Récompenses Triangle et FidéliTim pour obtenir de nouveaux avantages.

En liant leurs comptes, les membres pourront obtenir de l'Argent Canadian Tire sur leurs achats admissibles chez Tim Hortons et recevoir des offres exclusives par l'entremise de Récompenses Triangle et de FidéliTim. Les titulaires de carte Triangle Mastercard qui lieront leurs comptes profiteront également d'occasions d'obtenir encore davantage d'Argent Canadian Tire avec leurs achats dans les succursales Tim Hortons.

« Tim Hortons et Canadian Tire sont deux des marques les plus reconnues et les plus appréciées au pays, et nous sommes ravis d'unir nos forces pour apporter encore plus de valeur aux Canadiens », a déclaré Darryl Jenkins, vice-président directeur et chef du développement de la Société Canadian Tire. « Nos partenariats stratégiques visent à bâtir l'écosystème Triangle afin de récompenser les Canadiens pour leurs activités quotidiennes, qu'il s'agisse d'acheter des articles essentiels ou, dorénavant, d'aller chercher leur café du matin. »

« Nous sommes ravis de donner aux Canadiens encore plus de valeur à leur course quotidienne chez Tim grâce à ce partenariat avec Canadian Tire », a déclaré Hope Bagozzi, chef du marketing chez Tim Hortons. « Nous sommes fiers de toute la valeur que nous offrons aux membres de FidéliTim dans le cadre de notre programme de fidélité; ceux-ci peuvent obtenir des points avec leurs achats pour ensuite les échanger contre leurs produits préférés de chez Tim, en plus de recevoir des offres exclusives, et plus encore. Ce partenariat entre nos deux marques emblématiques donne aux Canadiens la possibilité de gagner de l'Argent Canadian Tire sur leur commande, en plus des points FidéliTim, ce qui nous permet d'offrir une valeur quotidienne encore plus incroyable. »

Il s'agit de la quatrième marque canadienne de renom à se joindre à l'écosystème de Récompenses Triangle, après Petro-Canada, RBC et WestJet, ce qui consolide ainsi les Récompenses Triangle comme l'un des plus importants programmes de fidélisation au Canada. Avec près de 12 millions de membres du programme Récompenses Triangle et des millions de Canadiens qui visitent Tim Hortons chaque jour, l'envergure de ce partenariat permettra à plus de Canadiens d'obtenir et d'échanger des récompenses dans le cadre des activités quotidiennes qu'ils apprécient déjà.

Le programme Récompenses Triangle est la pierre angulaire de la nouvelle stratégie Vrai Nord de la Société Canadian Tire. Il permet d'offrir des récompenses significatives, une meilleure connaissance de clients et des relations plus profondes avec la clientèle, ainsi que des offres personnalisées qui favorisent la fidélisation et l'engagement des clients. Avec l'ajout de Tim Hortons, la portée des Récompenses Triangle continue de s'étendre à d'autres aspects de la vie quotidienne des Canadiens.

Des millions de Canadiens utilisent FidéliTim chaque semaine pour accumuler des points sur leurs achats chez Tim Hortons. Les membres du programme FidéliTim peuvent échanger leurs points contre leurs boissons, pâtisseries, déjeuners, dîners ou soupers préférés chez Tim. Le programme FidéliTim permet également à ses membres d'accéder à des concours et à des jeux tels que Déroule pour GAGNERMC et le Défi de hockey de la LNH® de Tim Hortons®, offre la possibilité d'éviter les files d'attente en commandant à l'avance sur l'application, et la fonction Numérisez et payez pour gagner des points, échanger des récompenses et payer leur commande plus rapidement.

