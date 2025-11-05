Offerte en magasin seulement dans les magasins Canadian Tire partout au Canada à compter du 5 décembre 2025, la capsule des Fêtes en édition limitée marquera l'arrivée des articles de La Baie d'Hudson sous l'enseigne de la Société Canadian Tire. La capsule présente des classiques intemporels soigneusement choisis comme la couverture à points de La Baie d'Hudson, des décorations de Noël rayées et des articles pour la maison, y compris des ensembles à espresso, de la literie, des tricots et des sacs fourre-tout. Les articles offerts pourront varier d'un magasin à l'autre.

« Redonner les Rayures de La Baie d'Hudson aux Canadiens est à la fois un honneur et une responsabilité », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Nous reconnaissons l'enthousiasme et la nostalgie que la marque suscite, et nous sommes déterminés à en prendre bien soin. Comme première expérience, cette collection choisie d'articles affichant les Rayures de La Baie d'Hudson reflète notre engagement à bien servir cette marque emblématique. »

Ce lancement constitue la première étape du plan de la Société Canadian Tire visant à revitaliser et à faire croître la marque des Rayures de La Baie d'Hudson après l'acquisition de divers éléments de marque de la Compagnie de la Baie d'Hudson plus tôt cette année.

« Les Rayures font partie de l'histoire du Canada depuis des générations et nous sommes heureux d'offrir cette capsule en édition limitée. Nous avons établi un partenariat avec les mêmes fournisseurs de longue date pour assurer la qualité, le savoir-faire et l'authenticité auxquelles les clients s'attendent. Le résultat est une collection limitée choisie avec soin », a déclaré Eva Salem, vice-présidente principale, Marketing et marque de la Société Canadian Tire. « Nous encourageons tous les Canadiens à nous faire part de leurs idées pour l'avenir des Rayures. »

Canadian Tire invite les Canadiens à contribuer à façonner les futures collections de La Baie d'Hudson, les collaborations et le développement de produits pour 2026 et les années futures, en participant à la campagne de médias sociaux sur les pages Instagram de Canadian Tire et de La Baie d'Hudson.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.canadiantire.ca/fr/inspiration/hudsonsbay.html

À propos de la Société Canadian Tire

