TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre clos le 28 juin 2025.

Le magasin Canadian Tire d’Ottawa (Ontario), Canada (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS) Documents connexes VOIR PDF Rapport complet (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS)

Les ventes comparables consolidées 1 ont augmenté de 5,6 pour cent, sous l'impulsion du Groupe détail Canadian Tire, qui a enregistré une hausse de 6,4 pour cent.

ont augmenté de 5,6 pour cent, sous l'impulsion du Groupe détail Canadian Tire, qui a enregistré une hausse de 6,4 pour cent. Les produits du secteur Détail ont augmenté de 5,3 pour cent, ou 9,0 pour cent, excluant la Division pétrolière 1 .

. Le bénéfice par action (« BPA ») dilué s'est établi à 2,04 $, incluant une perte liée aux activités abandonnées de 1,03 $; le bénéfice par action dilué normalisé1 lié aux activités poursuivies s'est établi à 3,57 $ au deuxième trimestre.

« Au cours du deuxième trimestre, les Canadiens et les Canadiennes se sont tournés vers nous pour obtenir les excellents articles saisonniers et la valeur qu'ils recherchent, ce qui a entraîné une solide croissance des ventes et des produits. Dans un contexte de consommation dynamique, les clients ont continué à nous faire confiance pour se procurer les articles dont ils ont besoin pour la vie au Canada », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société.

« Notre stratégie Vrai Nord est bien en marche et progresse à un rythme soutenu. Depuis mars, nous avons mis en place de nouveaux concepts de magasin, investi dans des technologies transformatrices, procédé à l'expansion du programme Récompenses Triangle avec l'ajout de nouveaux partenariats de fidélisation, et obtenu le grand privilège de reprendre le flambeau des grandes marques canadiennes de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Je salue l'engagement de notre équipe à l'égard de la prospérité du Canada. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 5,6 pour cent, une croissance qui a été enregistrée dans toutes les enseignes à travers les provinces, particulièrement dans les magasins du Groupe détail dans l'Ouest canadien. Les ventes comparables du Groupe détail 1 ont augmenté de 6,4 pour cent, la Société ayant enregistré sa plus grande proportion de ventes d'articles discrétionnaires pour un trimestre grâce à une croissance solide dans les quatre principales divisions du Groupe détail. Notre état de préparation pour le printemps et l'été nous a permis d'enregistrer une croissance de plus de 8 pour cent dans les Articles saisonniers et de jardinage. La catégorie Au volant a enregistré une croissance pour le 20 e trimestre consécutif. SportChek a enregistré une croissance des ventes comparables 1 pour un quatrième trimestre consécutif, avec une hausse de 3,9 pour cent attribuable aux ventes dans la catégorie des chaussures et des biens durables, comme les articles pour le golf. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 1,0 pour cent. Les catégories des chaussures de travail et des biens durables ont enregistré une croissance, qui a été partiellement contrebalancée par le ralentissement des ventes des vêtements tout-aller et d'extérieur.

Au cours du trimestre, les ventes liées au programme de fidélisation ont surpassé les ventes non liées au programme; ces deux types de ventes ont enregistré une croissance solide stimulée par la hausse des visites des Canadiens et des Canadiennes dans les enseignes de la Société.

Les produits du secteur Détail ont augmenté de 5,3 pour cent, ou 9,0 pour cent, excluant la Division pétrolière, les activités de la Société suivant le cours de la croissance des ventes.

Le BPA dilué s'est établi à 2,04 $, en baisse de 1,52 $ principalement en raison de la perte de 1,03 $ liée aux activités abandonnées découlant de la vente d'Helly Hansen conclue le 31 mai et des charges liées à la mise en œuvre de la stratégie transformatrice Vrai Nord de la Société.

Le BPA dilué (pour les activités poursuivies) normalisé pour tenir compte des charges liées à la stratégie Vrai Nord s'est établi à 3,57 $, en baisse de 0,15 $. Le bénéfice avant impôt normalisé 1 a diminué de 10,9 millions de dollars pour s'établir à 296,0 millions. La croissance du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail, de 17,6 millions de dollars, a été largement contrebalancée par la diminution du bénéfice des autres secteurs, notamment par la baisse du bénéfice avant impôt des Services Financiers découlant des investissements dans les activités de la Société.

a diminué de 10,9 millions de dollars pour s'établir à 296,0 millions. La croissance du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail, de 17,6 millions de dollars, a été largement contrebalancée par la diminution du bénéfice des autres secteurs, notamment par la baisse du bénéfice avant impôt des Services Financiers découlant des investissements dans les activités de la Société. Le rendement du capital investi du secteur Détail1, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,3 pour cent, comparativement à 9,0 pour cent à la fin du deuxième trimestre de 2024. Cette augmentation est due à la hausse du bénéfice et à la baisse du capital investi.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES

Au cours du premier trimestre de 2025, la Société a lancé Vrai Nord, sa stratégie de croissance transformatrice dont l'objectif est de favoriser la croissance de ses activités fondamentales de commerce de détail grâce à quatre éléments stratégiques clés : des dépenses d'investissement judicieuses visant à bonifier l'expérience en ligne et en magasin; l'élargissement du programme de fidélisation Récompenses Triangle; la personnalisation accrue du lien avec le client grâce aux données et un modèle d'exploitation agile, axé sur la technologie et efficace.

La transformation est en cours et les progrès se manifestent sur plusieurs fronts. À la fin du mois de juin, 21 des 54 projets d'amélioration de magasins prévus en 2025 dans huit provinces et territoires ont été menés à terme. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 destinées à l'amélioration de magasins se chiffrent à environ 116 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice. Les projets achevés comprennent les suivants : 14 projets de rénovation de magasins, ce qui comprend le déménagement d'un magasin à Kingston, en Ontario . Cinq projets de rénovation de magasins Mark's, dont un neuvième magasin aménagé selon le concept plus grand, plus audacieux et amélioré à Ancaster, en Ontario . Un deuxième magasin Sportchek converti au concept Destination sport à Toronto. Le réseau de magasins PHL de la Société élargi en Saskatchewan avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Regina. La stratégie de mise en marché remaniée d'Atmosphere suit bien son cours, 15 des 17 anciens magasins autonomes étant maintenant intégrés dans des magasins de SportChek. L'élargissement du programme Récompenses Triangle se poursuit; le lancement des partenariats de fidélisation avec la Banque Royale du Canada (la « RBC ») (annoncé en mars 2025) et WestJet (annoncé en mai 2025) est prévu d'ici le premier semestre de 2026. Le portefeuille de marques détenues par la Société demeure un élément crucial de son portefeuille d'activités de commerce de détail fondamentales et de son assortiment d'articles. Le 15 mai 2025, la Société a conclu une entente définitive pour devenir le siège de marques canadiennes emblématiques et d'autres propriétés intellectuelles qui appartenaient à la Compagnie de la Baie d'Hudson (la « HBC »), y compris les bandes et les divers noms de société, logos, dessins de marque, armoiries et marques de commerce de la HBC. Les investissements annoncés précédemment qui serviront à concrétiser la stratégie Vrai Nord sont présentement en cours, tout comme la mise en place du nouveau modèle d'exploitation également annoncé précédemment qui permettra de gagner en agilité et en efficacité. La réorganisation des équipes du siège social selon le nouveau modèle d'exploitation devrait être terminée d'ici la fin du troisième trimestre de 2025; elle permettra de réaliser de premières économies à partir du quatrième trimestre de 2025.



APERÇU CONSOLIDÉ

À moins d'indication contraire, toute l'information financière représente les résultats des activités poursuivies de la Société. Les résultats d'Helly Hansen, déduction faite des résultats intersectoriels, sont présentés séparément en tant qu'activités abandonnées jusqu'à la date de la vente, le 31 mai 2025, dans les résultats actuels et comparatifs.

DEUXIÈME TRIMESTRE

Les produits se sont établis à 4 201,9 millions de dollars, soit une hausse de 5,2 pour cent par rapport à 3 995,4 millions au cours de la période correspondante de l'exercice précédent; les produits, excluant la Division pétrolière 1 , se sont chiffrés à 3 733,5 millions, en hausse de 8,4 pour cent par rapport à l'exercice précédent.

, se sont chiffrés à 3 733,5 millions, en hausse de 8,4 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 258,3 millions de dollars, une baisse de 48,6 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé a diminué de 10,9 millions de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 3,57 $ sur une base normalisée, comparativement à 3,72 $ à l'exercice précédent.

Le BPA dilué pour les activités abandonnées s'est établi à (1,03) $ au deuxième trimestre de 2025, par rapport à (0,16) $ au deuxième trimestre de 2024.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 5 161,7 millions de dollars, en hausse de 3,2 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2024. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière 1 , et les ventes comparables consolidées ont toutes deux augmenté de 5,6 pour cent.

se sont chiffrées à 5 161,7 millions de dollars, en hausse de 3,2 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2024. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière , et les ventes comparables consolidées ont toutes deux augmenté de 5,6 pour cent. Les ventes au détail du Groupe détail 1 ont augmenté de 6,4 pour cent et les ventes comparables, de 6,4 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

ont augmenté de 6,4 pour cent et les ventes comparables, de 6,4 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail de SportChek 1 ont augmenté de 3,3 pour cent et les ventes comparables, de 3,9 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

ont augmenté de 3,3 pour cent et les ventes comparables, de 3,9 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont augmenté de 1,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 1,0 pour cent.

de Mark's ont augmenté de 1,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 1,0 pour cent. Les produits du secteur Détail se sont établis à 3 810,3 millions de dollars, en hausse de 192,8 millions, ou 5,3 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont augmenté de 9,0 pour cent.

, ont augmenté de 9,0 pour cent. La marge brute du secteur Détail s'est établie à 1 214,8 millions de dollars, en hausse de 5,8 pour cent par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, ou, excluant la Division pétrolière 1 , en hausse de 6,2 pour cent. Le taux de la marge brute, excluant la Division pétrolière 1 , s'est établi à 34,8 pour cent, soit une diminution de 90 points de base, principalement attribuable à la composition défavorable des ventes et des livraisons des enseignes et aux achats additionnels effectués au cours du premier trimestre lorsque le dollar canadien était faible, ce qui a créé un contexte défavorable pour le coût des articles au cours de ce trimestre.

, en hausse de 6,2 pour cent. Le taux de la marge brute, excluant la Division pétrolière , s'est établi à 34,8 pour cent, soit une diminution de 90 points de base, principalement attribuable à la composition défavorable des ventes et des livraisons des enseignes et aux achats additionnels effectués au cours du premier trimestre lorsque le dollar canadien était faible, ce qui a créé un contexte défavorable pour le coût des articles au cours de ce trimestre. Les frais de vente, généraux et administratifs se sont chiffrés à 779,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 83,5 millions, principalement en raison de la hausse des investissements en technologies de l'information en lien avec la stratégie Vrai Nord, de la hausse de la rémunération variable ainsi que des hausses découlant de l'inflation et des coûts liés aux volumes visant à soutenir la croissance.

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 161,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025, ou à 198,8 millions sur une base normalisée 1 , comparativement à 181,2 millions à l'exercice précédent.

, comparativement à 181,2 millions à l'exercice précédent. Se reporter à la section 4.2.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 74,1 millions de dollars, comparativement à 88,5 millions à l'exercice précédent, principalement en raison des investissements dans l'infrastructure et dans la stratégie Vrai Nord, qui ont largement contrebalancé la hausse de la marge brute en dollars.

Les produits ont enregistré une hausse de 2,3 pour cent, contrebalancée en partie par la hausse des pertes de valeur nettes, comme prévu.

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 1,7 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une hausse du solde moyen des comptes 1 de 2,0 pour cent et par une croissance accrue des ventes liées aux cartes de crédit 1 , en hausse de 3,9 pour cent.

ont augmenté de 1,7 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une hausse du solde moyen des comptes de 2,0 pour cent et par une croissance accrue des ventes liées aux cartes de crédit , en hausse de 3,9 pour cent. Se reporter à la section 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 1 (« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 1,6 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,365 $, comparativement à 0,346 $ au cours du deuxième trimestre de 2024.

(« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 1,6 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,365 $, comparativement à 0,346 $ au cours du deuxième trimestre de 2024. CT REIT a annoncé deux nouveaux investissements d'un montant total de 66 millions de dollars, qui devraient se traduire par l'ajout à son portefeuille d'une superficie locative brute additionnelle d'environ 252 000 pieds carrés à l'achèvement du projet.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le deuxième trimestre de 2025 publié le 5 août 2025.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 114,1 millions de dollars, comparativement à 139,8 millions au deuxième trimestre de 2024.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont établies à 103,0 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 128,1 millions au deuxième trimestre de 2024.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice de 2025 devraient demeurer à l'intérieur de la fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars annoncée précédemment par la Société.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 6 août 2025, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende à un taux de 1,775 $ par action payable le 1er décembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 octobre 2025. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 7 novembre 2024, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 200 millions de dollars en 2025, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution.

Le 6 mars 2025, dans le cadre de l'annonce de sa stratégie Vrai Nord, la Société a revu à la hausse son intention de rachat d'actions pour un montant maximal de 400 millions de dollars en 2025, à condition que la vente d'Helly Hansen soit conclue (l'« intention de rachat d'actions de 2025 »). Ces rachats d'actions seront effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2025-2026.

À la fin du deuxième trimestre, la Société avait racheté un total de 1 551 328 actions pour un montant de 250,1 millions de dollars en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025.

1) MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci­-dessous au rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 désignent le rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre clos le 28 juin 2025, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.











Cumul

annuel

Cumul

annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

T2 2025

T2 2024

Bénéfice net 188,3 $ 232,4 $ 235,3 $ 311,5 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 168,2

207,7

195,5

267,6

Plus les éléments de normalisation, après impôt :















Coûts de restructuration --

--

70,3

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 27,7

--

41,5

--

Bénéfice net normalisé 216,0 $ 232,4 $ 347,1 $ 311,5 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 195,9 $ 207,7 $ 307,3 $ 267,6 $ BPA dilué normalisé 3,57 $ 3,72 $ 5,56 $ 4,80 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.











Cumul

annuel

Cumul

annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

T2 2025

T2 2024

Bénéfice avant impôt 258,3 $ 306,9 $ 309,9 $ 409,8 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 37,7

--

56,4

--

Bénéfice avant impôt normalisé 296,0 $ 306,9 $ 461,7 $ 409,8 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.











Cumul

annuel

Cumul

annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

T2 2025

T2 2024

Bénéfice avant impôt 258,3 $ 306,9 $ 309,9 $ 409,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 97,2

125,7

212,0

246,9

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 161,1 $ 181,2 $ 97,9 $ 162,9 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 37,7

--

56,4

--

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 198,8 $ 181,2 $ 249,7 $ 162,9 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et FTOA par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.











Cumul

annuel

Cumul

annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

T2 2025

T2 2024

Bénéfice avant impôt 258,3 $ 306,9 $ 309,9 $ 409,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 155,1

203,6

101,2

205,4

Bénéfice avant impôt de CT REIT 103,2 $ 103,3 $ 208,7 $ 204,4 $ Plus :















Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste valeur de CT REIT (23,6)

(22,9)

(48,4)

(46,6)

Impôt différé de CT REIT 0,8

(0,2)

0,6

0,8

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,1)

(0,2)

(0,3)

(0,4)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT 0,8

(0,8)

1,0

(1,2)

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,1

0,2

0,7

0,6

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 81,2 $ 79,4 $ 162,3 $ 157,6 $ Moins :















Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,7)

(1,3)

(3,6)

(2,5)

Coûts de location directs de CT REIT 0,2

0,2

0,4

0,5

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,6

6,2

13,4

12,7

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 76,1 $ 74,3 $ 152,1 $ 146,9 $

FTO par part - dilués et FTOA par part - dilués

Les FTO par part - dilués et les FTOA par part - dilués sont calculés en divisant les FTO ou les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles aux investisseurs pour évaluer l'incidence de ces mesures sur leurs placements.















Cumul

annuel

Cumul

annuel





(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

Variation

T2 2025

T2 2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 81,2 $ 79,4 $ 2,3 % 162,3 $ 157,6 $ 3,0 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 237,7

235,8





237,6

235,9





Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués de CT REIT 0,342 $ 0,337 $ 1,5 % 0,683 $ 0,668 $ 2,2 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement.















Cumul

annuel

Cumul

annuel





(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

Variation

T2 2025

T2 2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 76,1 $ 74,3 $ 2,4 % 152,1 $ 146,9 $ 3,6 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 237,7

235,8





237,6

235,9





Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués de CT REIT 0,320 $ 0,315 $ 1,6 % 0,640 $ 0,623 $ 2,7 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2025.



Période de 12 mois close au (en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

Bénéfice avant impôt 1 075,1 $ 701,9 $ Moins : autres secteurs opérationnels 439,0

178,3

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 636,1 $ 523,6 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 56,4

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 8,7

--

Incendie au centre de distribution --

(111,4)

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 573,8 $ 412,2 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 220,2

214,9

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 305,9

340,0

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 567,5

586,9

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 25,3 % 26,4 % Plus : impôt du secteur Détail (310,5)

(296,2)

Rendement du secteur Détail 916,5 $ 827,9 $









Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 21 132,6 $ 20 751,8 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 361,7

4 350,0

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 16 771,0 $ 16 401,8 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 411,1

4 140,3

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 789,1

2 527,5

Actif moyen de Franchise Trust 557,3

560,1

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 123,2

--

Capital investi moyen du secteur Détail 8 890,2 $ 9 173,9 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 10,3 % 9,0 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.











Cumul

annuel

Cumul

annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2025

T2 2024

T2 2025

T2 2024

Total des entrées1 140,4 $ 152,7 $ 237,3 $ 269,3 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie 3,7

(12,9)

22,7

(6,8)

Moins :















Acquisition de la propriété intellectuelle de la Compagnie de la Baie d'Hudson 30,0

--

30,0

--

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 11,1

11,7

16,6

14,0

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 103,0 $ 128,1 $ 213,4 $ 248,5 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2025 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées

Ventes comparables consolidées

Produits (excluant la Division pétrolière)

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Solde moyen des comptes

Croissance des ventes liées aux cartes de crédit

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2745855/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant : l'incidence de la stratégie Vrai Nord de la Société, le lancement planifié des partenariats de fidélisation avec la RBC et WestJet; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société pour l'exercice 2025, y compris les investissements prévus dans les magasins; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Mise en garde relative aux informations prospectives) du rapport de gestion du deuxième trimestre de la Société, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 7 août 2025. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A, TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, qui consiste à améliorer la vie au pays, la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacune étant destinée à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom PartSource et Party City; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout‑aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle, qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, le programme Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS