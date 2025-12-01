TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Tim Hortons® offre une nouvelle gamme de cadeaux des Fêtes qui aidera à créer de précieux moments pendant la saison festive.

Disponible dès maintenant dans les restaurants Tim Hortons® participants du Canada, la collection de marchandises des Fêtes de cette année met en vedette Glouton l'ourson pour répandre la joie de diverses façons amusantes :

Les articles des Fêtes de Tim Hortons® sont maintenant disponibles dans les restaurants TimMD du Canada, sous l’adorable thème des « Fêtes au village des oursons » (Groupe CNW/Tim Hortons)

Favoris des collectionneurs : pour votre collectionneur Tim MD préféré, la collection de cette année comprend une décoration, une boule à neige et une tasse de porcelaine à l'effigie de Glouton l'ourson.





préféré, la collection de cette année comprend une décoration, une boule à neige et une tasse de porcelaine à l'effigie de Glouton l'ourson. Tasses et gobelets festifs : pour les amoureux de Tim MD en constant déplacement, choisissez une tasse de voyage en acier inoxydable scintillant pour les boissons chaudes, ou un gobelet à double paroi avec paille en plastique pour les boissons glacées et froides. Ce plateau Timbits MD en forme d'ourson conçu pour contenir et partager jusqu'à 50 Timbits MD est un indispensable pour les rassemblements des Fêtes.





« Profiter d'une visite chez Tim pour acheter un cadeau des Fêtes est devenu une tradition annuelle pour beaucoup de nos invités. Nous sommes très heureux d'offrir cette joyeuse collection de cadeaux pour célébrer les Fêtes », déclare Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons®.

Vêtements des Fêtes TimMD disponibles sur BoutiqueTim.ca

N'oubliez pas de visiter le site BoutiqueTim.ca pour vous procurer d'autres vêtements des Fêtes de Tim Hortons®, notamment une gamme de chandails, des pyjamas festifs pour la famille et des emballages-cadeaux.

À PROPOS DE TIM HORTONS®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Contact médias: [email protected]