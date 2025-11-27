TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement que la campagne du Biscuit sourire des Fêtes 2025 a permis de recueillir 13 millions de dollars pour des organismes caritatifs et des groupes communautaires locaux, ainsi que les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Nous sommes très reconnaissants aux propriétaires de restaurants Tim, aux membres d'équipe et aux bénévoles de tout le pays pour leur dévouement, qui a fait de la campagne du Biscuit sourire des Fêtes de cette année un énorme succès », déclare Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Un immense merci pour la générosité des innombrables invités de Tim qui ont acheté des Biscuits sourire des Fêtes. Comme les recettes de chaque biscuit vendu sont entièrement versées à des organismes caritatifs et à des groupes communautaires locaux, et aux Camps Tim, vous avez eu une incidence réelle dans votre communauté. »

Depuis sa première édition en 2023, la campagne du Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons a permis d'amasser 33,5 millions de dollars pour des organismes caritatifs et des groupes communautaires locaux, ainsi que les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« La générosité des Canadiennes et Canadiens ne cesse de nous impressionner. Plus qu'un simple dessert festif, chaque Biscuit sourire des Fêtes a une réelle incidence sur les communautés du pays. Pour les Camps de la Fondation Tim Hortons, ça signifie que nous pouvons continuer à donner aux jeunes défavorisés les moyens de se bâtir un avenir meilleur », déclare Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et propriétaire d'un restaurant Tim Hortons dans l'Ouest du Canada. « Merci à ceux et celles qui ont contribué à faire de cette semaine une réussite et à réaliser l'impossible. »

