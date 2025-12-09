TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Tim Hortons donne le coup d'envoi aux célébrations de fin d'année avec un nouveau repas des Fêtes personnalisable pour le dîner et le souper - la formule gourmande et réconfortante idéale pour profiter des saveurs incontournables de la saison.

Jusqu'au 30 décembre, dans les restaurants Tim au Canada, les invités peuvent choisir parmi différents produits pour former leur propre repas des Fêtes, au prix de 14,99 $ :

Tim Hortons lance le repas des Fêtes, qui comprend une pizza sur pain plat, un accompagnement, une boisson et une paire de bas de collection! (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons lance le repas des Fêtes, qui comprend une pizza sur pain plat, un accompagnement, une boisson et une paire de bas de collection! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Une pizza sur pain plat - les variétés pepperoni, bacon plein-goût, poulet parmesan, ou simplement fromage.





Un accompagnement - le nouveau beigne crème Boston Biscoff®, une boîte de quatre Timbits classiques ou à la crème brûlée, un beigne ou un biscuit classique, des quartiers de pommes de terre avec sel de mer ou du pain à l'ail.





Une boisson petite ou moyenne - le nouveau latte ou cappuccino Biscoff®, le nouveau café crème et cassonade, un chocolat chaud à la canne de bonbon (régulier ou au chocolat blanc), ou encore une autre boisson classique de Tim.





De plus, les invités recevront une paire de bas parmi les trois modèles disponibles - avec des motifs Tim et de petits messages amusants cachés en dessous!

« Nous offrons depuis peu notre menu annuel et notre gamme d'articles saisonniers, et ce nouveau repas des Fêtes est pour nous une autre façon originale et délicieuse de répandre la joie de la fin d'année », a déclaré Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Le repas des Fêtes est le moyen idéal de découvrir nos nouveaux produits Biscoff® ou de savourer vos classiques préférés de Tim, tout en recevant des bas de collection amusants, parfaits à offrir en cadeau! »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario. Depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux‑DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États‑Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]