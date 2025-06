TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le groupe Oxford Properties (« Oxford »), division immobilière mondiale d'OMERS, et CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) ont annoncé aujourd'hui, en partenariat avec la Société Canadian Tire (la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A), un investissement transformateur en vue de rénover les immeubles de bureaux existants à Canada Square, un important carrefour au centre-ville de Toronto.

Ce partenariat géré par des entreprises canadiennes comprend un bail de 20 ans pour la location de locaux à bureaux d'une superficie de 550 000 pieds carrés avec la Société Canadian Tire, démontrant l'attrait durable de lieux de travail situés au centre-ville et à proximité des transports en commun et réalisant un investissement majeur dans le noyau urbain de Toronto.

Ce projet de réaménagement constitue un investissement combiné de plus de 200 millions de dollars pour Oxford et CT REIT, copropriétaires de Canada Square. Les deux tours de bureaux qui se trouvent au 2180 et au 2200, rue Yonge seront rénovées afin de créer un espace modernisé et hautement fonctionnel de 680 000 pieds carrés, dont plus de 80 % sera occupé par la Société Canadian Tire. Exploitant son siège social à Canada Square depuis plus de 50 ans, la Société Canadian Tire investit également dans l'aménagement d'un bureau principal de la prochaine génération à l'intention de milliers d'employés.

« Il s'agit là d'un jalon important pour Canadian Tire et d'un réinvestissement majeur dans un quartier où nous exerçons nos activités depuis plus d'un demi-siècle, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Nous sommes ravis de contribuer à transformer ce secteur animé de la ville. Nos employés feront partie des milliers de personnes qui s'y rendront chaque jour pour travailler, se divertir et accéder facilement aux nouvelles lignes de transport en commun qui leur permettront de se déplacer dans toutes les directions. »

Construits à l'origine dans les années 1960 et 1970, l'immeuble de 18 étages situé au 2180, rue Yonge fera l'objet de mises à niveau internes et d'un renouvellement intégral de sa façade, tandis que la tour de 17 étages qui se trouve au 2200, rue Yonge sera entièrement rénovée. Durant les travaux de construction, qui débuteront à la fin de 2025, le carbone intrinsèque associé au projet sera minimisé et d'importantes améliorations du rendement énergétique seront apportées selon la certification LEED. Ces rénovations permettront également d'aménager de nouvelles installations pour les employés ainsi qu'un espace de vente au détail moderne d'environ 15 000 pieds carrés sur la rue Yonge, ce qui rehaussera considérablement le paysage urbain et offrira une expérience de magasinage renouvelée aux résidents du quartier.

« L'établissement de cette solution bien de chez nous, qui réunit de grandes institutions canadiennes afin de revitaliser un carrefour clé pour les Torontois, est une immense source de fierté pour OMERS et Oxford, dit Blake Hutcheson, président et chef de la direction d'OMERS. Cet investissement témoigne de notre volonté soutenue de valoriser le Canada ici même et dans le monde entier. Nous sommes fiers de mettre à contribution l'argent de nos prestataires en vue d'améliorer nos villes tout en respectant notre obligation de générer des rendements afin de servir une pension à nos membres. »

Ce projet profitera davantage à la communauté grâce à l'aménagement d'une entrée modernisée sur la rue Yonge offrant une plus grande accessibilité au réseau des transports de la CTT, en l'occurrence la station Eglinton.

« Canada Square est un joyau en matière d'immobilier et un actif générationnel, et cette première étape de son réaménagement nous permet de commencer à exploiter son plein potentiel, dit Kevin Salsberg, président et chef de la direction, CT REIT. Ce réinvestissement majeur illustre notre engagement à l'égard de la valorisation de nos actifs et l'atteinte de résultats fiables, durables et croissants pour nos porteurs de parts. Nous construisons aujourd'hui tout en préparant le terrain pour les décennies à venir. »

« Cet investissement majeur à Canada Square reflète la conviction profonde d'Oxford selon laquelle les lieux de travail bien situés, de grande qualité, durables et axés sur l'expérience des employés continueront d'offrir un rendement supérieur, dit Daniel Fournier, président-directeur d'Oxford Properties. Une entreprise de l'envergure de Canadian Tire qui signe un bail échelonné sur deux décennies pour la location de locaux à bureaux témoigne de la confiance que les clients accordent à Oxford pour créer leur milieu de travail idéal. Non seulement une approche respectueuse de l'environnement sera adoptée pour revitaliser l'un des sites les plus reliés aux transports en commun dans la ville de Toronto, mais cela favorisera aussi une offre importante de possibilités d'emploi dans le secteur dont profiteront les Torontois pendant des générations alors que nous continuerons à faire progresser nos plans à long terme pour Canada Square. »

Ce projet de rénovation de bureaux est une étape déterminante du réaménagement visant à convertir ce site de 9,2 acres en un complexe dynamique à usages multiples qui saura bien servir la communauté. Oxford et CT REIT continuent de faire progresser les plans axés sur le côté ouest du site dans le cadre desquels sont envisagés la construction d'un nombre important de nouveaux logements locatifs, dont le besoin est criant, ainsi que l'aménagement d'un espace libre public au sein de l'un des nœuds les mieux reliés aux transports en commun de la ville.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction de la Société et/ou de CT REIT par rapport aux événements futurs et aux engagements financiers concernant Canada Square. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits établis qui figurent dans le présent communiqué et qui traitent des activités, des événements ou des faits nouveaux que la Société et/ou CT REIT ou un tiers prévoient ou qui pourraient se produire dans l'avenir, y compris le réaménagement de Canada Square ainsi que les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, constituent des énoncés prospectifs. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que les directions de la Société et de CT REIT estiment que les déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des estimations qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des activités et des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les activités et résultats réels diffèrent significativement des attentes actuelles, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Société et à toutes ses sous-sections sur le site Web de SEDAR+ à http://www.sedarplus.ca et à https://investors.canadiantire.ca, à la section 5, « Facteurs de risques », de la notice annuelle pour l'exercice 2024 de CT REIT, à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Informations prospectives », du rapport de gestion de CT REIT pour le premier trimestre de 2025 et l'exercice 2024, ainsi qu'aux documents publics déposés par CT REIT, disponibles sur les sites suivants : http://www.sedarplus.ca et http://ctreit.com. La Société et CT REIT ne s'engagent pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elles peuvent formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en leur nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À PROPOS DU GROUPE OXFORD PROPERTIES

Le groupe Oxford Properties (« Oxford ») est un investisseur, promoteur et gestionnaire immobilier mondial de premier plan. Fondé en 1960, Oxford, de concert avec ses sociétés affiliées, gère des actifs d'une valeur d'environ 80 milliards de dollars canadiens à l'échelle de quatre continents au nom de ses partenaires de placement. Le portefeuille d'Oxford s'étend aux domaines de la logistique, des locaux à bureaux, du commerce de détail, de l'immobilier résidentiel multifamilial, des sciences de la vie, du crédit et de l'hôtellerie dans des carrefours mondiaux et des centres à forte croissance. En tant qu'investisseur thématique disposant d'une source de capital engagé, Oxford investit dans les secteurs de la propriété, des portefeuilles, des sites de développement, de la dette, des titres et des entreprises immobilières sur l'ensemble du spectre risque/récompense. Avec ses sociétés affiliées, Oxford est l'un des promoteurs immobiliers les plus actifs au monde, réalisant actuellement plus de 70 projets à l'échelle internationale au sein de toutes les principales catégories d'actifs. Oxford appartient à OMERS, le régime de retraite canadien à prestations déterminées des employés municipaux de l'Ontario. Apprenez-en plus ici.

À PROPOS DE CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 375 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 31 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

