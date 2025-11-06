TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre clos le 27 septembre 2025.

Les ventes comparables consolidées 1 ont augmenté de 1,8 pour cent en raison de la croissance enregistrée dans toutes les enseignes.

La croissance des produits du secteur Détail est demeurée solide, avec une augmentation de 3,2 pour cent, ou 5,9 pour cent, excluant la Division pétrolière 1 .

Le bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé 1 s'est établi à 3,78 $, en hausse de 6,5 pour cent selon les activités poursuivies; le BPA dilué s'est établi à 3,13 $, en baisse de 11,8 pour cent.

Le dividende annualisé a augmenté, passant de 7,10 $ à 7,20 $ par action. La Société a l'intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 400,0 millions de dollars d'ici la fin de 2026.

« Dans un contexte de consommation toujours aussi dynamique, nous avons enregistré une croissance des ventes au détail pour un troisième trimestre consécutif », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société. « Parallèlement, nous avons mené à terme une réorganisation transformatrice, une assise essentielle qui nous permet d'accroître notre efficacité opérationnelle et notre création de valeur dans le cadre de la stratégie Vrai Nord. Notre confiance se reflète par la poursuite de nos investissements stratégiques, la hausse de nos dividendes et notre programme de rachat d'actions. »

« Notre programme Récompenses Triangle poursuit sa belle lancée et contribue à la croissance des ventes liées au programme de fidélisation. Au cours du troisième trimestre, nous avons annoncé un nouveau partenariat avec Tim Hortons, qui s'ajoute à nos deux partenariats avec la Banque Royale du Canada et WestJet qui seront lancés en 2026. La collaboration avec des programmes canadiens de premier plan accélérera l'expansion de notre marque, de nos perspectives fondées sur les données et de nos ventes, tout en récompensant nos clients pour leur fidélité dans plusieurs sphères de leur quotidien. »

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 1,8 pour cent, principalement grâce à la performance toujours aussi solide de SportChek ainsi qu'à la performance vigoureuse du Groupe détail Canadian Tire au Québec et en Ontario. Les ventes comparables du Groupe détail 1 ont augmenté de 1,2 pour cent, la croissance soutenue au Québec et en Ontario ayant été contrebalancée en partie par les résultats en Alberta. Quatre des cinq divisions du Groupe détail ont connu une croissance, et la catégorie Au volant a enregistré une croissance pour le 21 e trimestre consécutif. Les ventes d'articles de consommation discrétionnaire ont progressé plus rapidement que les ventes d'articles essentiels pour la première fois depuis 2021. Malgré une forte croissance des ventes comparables à l'exercice précédent, SportChek a enregistré une croissance des ventes comparables 1 pour un cinquième trimestre consécutif, en hausse de 4,2 pour cent, favorisée par les ventes d'articles pour la rentrée scolaire et le début de la saison de hockey. Les catégories ayant affiché une croissance comprennent les vêtements de sport et les chaussures, ainsi que les biens durables comme les articles de golf et de hockey. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 2,5 pour cent, notamment grâce à la vigueur des catégories de vêtements de travail et des jeans résultant d'une demande hâtive pour les articles d'automne. La croissance dans les magasins aménagés selon le nouveau concept plus grand, plus audacieux et amélioré est demeurée élevée.

Les ventes liées au programme de fidélisation 1 ont surpassé les ventes non liées au programme, et le nombre de membres inscrits a affiché une croissance au cours du trimestre.

La reconstitution des stocks d'articles non saisonniers et d'articles pour l'automne et l'hiver par les marchands du Groupe détail, conjuguée à la vigueur des ventes dans les autres enseignes, ont favorisé une forte croissance des produits et du taux de la marge brute du secteur Détail. Excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 5,9 pour cent; le taux de la marge brute du secteur Détail s'est établi à 35,8 pour cent, en hausse de 57 points de base.

Le BPA dilué normalisé pour tenir compte des charges liées à la stratégie Vrai Nord a augmenté de 6,5 pour cent pour s'établir à 3,78 $. Le bénéfice avant impôt normalisé 1 est demeuré relativement stable à 297,7 millions de dollars, comparativement à 296,7 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt normalisé favorable du secteur Détail a contrebalancé la baisse du bénéfice avant impôt des Services Financiers reflétant principalement les investissements dans les activités de la Société annoncés précédemment.

Le BPA dilué s'est établi à 3,13 $, ou 3,78 $ sur une base normalisée, comparativement à 3,55 $ à l'exercice précédent.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES

Au cours du premier trimestre de 2025, la Société a lancé Vrai Nord, sa stratégie de croissance transformatrice dont l'objectif est de favoriser la croissance de ses activités fondamentales de commerce de détail grâce à quatre éléments stratégiques clés : des dépenses d'investissement judicieuses visant à bonifier l'expérience en ligne et en magasin; l'élargissement du programme de fidélisation Récompenses Triangle; la personnalisation accrue du lien avec le client grâce aux données et un modèle d'exploitation agile, axé sur la technologie et efficace.

La transformation est en cours et les progrès se manifestent sur plusieurs fronts. La Société a commencé à exercer ses activités conformément à son modèle d'exploitation nouvellement mis en œuvre à la fin du troisième trimestre de 2025, une fois que la restructuration prévue a été menée à terme. Le quatrième trimestre de 2025 devrait être le premier trimestre où les économies seront réalisées sur toute la période. La Société a annoncé un nouveau partenariat dans le cadre de son programme Récompenses Triangle : Tim Hortons devient ainsi la quatrième marque canadienne de renom partenaire de la Société Canadian Tire. Les partenariats avec RBC et WestJet précédemment annoncés devraient entrer en vigueur aux premier et deuxième trimestres de 2026, respectivement. Le partenariat de fidélisation existant entre la Société et Petro-Canada a permis d'ajouter près de 70 000 membres avec des comptes liés au cours du trimestre, pour un total de 518 000 membres. La Société est sur la bonne voie pour achever 54 projets d'amélioration de magasins en 2025, ce qui lui permettra de rehausser ses capacités omnicanaux et d'ajouter une superficie de 0,3 million de pieds carrés à son réseau. Les projets de magasin achevés au cours du trimestre incluent : des magasins Mark's et L'Équipeur aménagés selon le concept plus grand, plus audacieux et amélioré à Laurier, au Québec, à Vaughan, en Ontario, et à Cross Iron Mills, en Alberta; et des magasins SportChek Destination Sport à Windsor, en Ontario, et à Richmond, en Colombie-Britannique. Un nouveau magasin Canadian Tire de remplacement a ouvert ses portes à Kelowna, en Colombie-Britannique, au début du quatrième trimestre. L'offre de services omnicanal grandissante de la Société est de mieux en mieux connue, notamment le service de livraison le jour même dans toutes les enseignes, ce qui a fait que la croissance des ventes de commerce électronique a surpassé la croissance des ventes des magasins physiques. À la fin du troisième trimestre, le nombre d'actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.A) en circulation avait diminué de 4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, la Société ayant continué de mettre en œuvre son programme de rachat d'actions existant. Au 26 septembre 2025, la Société avait racheté de ses actions CTC.A pour un montant total de 362 millions de dollars, ce qui représente 2,2 millions d'actions au coût moyen par action de 164,53 $.



APERÇU DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU TROISIÈME TRIMESTRE

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 4 541,5 millions de dollars, ce qui est stable par rapport au troisième trimestre de 2024. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) 1 et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 1,7 pour cent et de 1,8 pour cent, respectivement.

Les ventes au détail 1 du Groupe détail ont augmenté de 1,3 pour cent et les ventes comparables, de 1,2 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les ventes au détail 1 de SportChek ont augmenté de 3,2 pour cent et les ventes comparables, de 4,2 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les ventes au détail 1 de Mark's ont augmenté de 3,0 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 2,5 pour cent.

Les produits du secteur Détail se sont établis à 3 705,8 millions de dollars, en hausse de 113,9 millions, ou 3,2 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont augmenté de 5,9 pour cent.

La marge brute du secteur Détail s'est chiffrée à 1 211,9 millions de dollars, en hausse de 7,7 pour cent ou, en excluant la Division pétrolière 1 , en hausse de 7,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent; le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 a augmenté de 57 points de base pour s'établir à 35,8 pour cent.

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 144,6 millions de dollars, comparativement à 162,2 millions à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt du secteur Détail a augmenté de 18,6 pour cent pour s'établir à 192,4 millions de dollars.

Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,6 pour cent, comparativement à 9,3 pour cent à la période précédente.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,6 pour cent, comparativement à 9,3 pour cent à la période précédente. Se reporter aux sections 4.2.1 et 4.2.2 du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 84,4 millions de dollars, comparativement à 110,3 millions à l'exercice précédent.

Les produits ont augmenté de 0,6 pour cent, tandis que la marge brute en dollars a diminué de 2,9 pour cent par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse prévue des radiations nettes.

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 2,3 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte. Le solde moyen des comptes 1 a augmenté de 1,8 pour cent et le nombre moyen de comptes actifs, de 0,5 pour cent.

ont augmenté de 2,3 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte. Le solde moyen des comptes a augmenté de 1,8 pour cent et le nombre moyen de comptes actifs, de 0,5 pour cent. Se reporter aux sections 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

Le bénéfice avant impôt de CT REIT a augmenté de 23,9 pour cent par rapport au troisième trimestre de 2024; les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 1 de CT REIT ont augmenté de 3,9 pour cent au cours de cette même période.

de CT REIT ont augmenté de 3,9 pour cent au cours de cette même période. CT REIT a annoncé deux nouveaux investissements totalisant 19 millions de dollars à Fort Saskatchewan, en Alberta, et à Collingwood, en Ontario, qui devraient se traduire par l'ajout à son portefeuille d'une superficie locative brute additionnelle d'environ 50 000 pieds carrés à l'achèvement du projet.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le troisième trimestre de 2025 publié le 3 novembre 2025.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les produits consolidés se sont établis à 4 105,8 millions de dollars, en hausse de 3,0 pour cent par rapport à 3 987,0 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 249,9 millions de dollars, une baisse de 46,8 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé a augmenté de 1,0 million de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 3,13 $, ou 3,78 $ sur une base normalisée, comparativement à 3,55 $ à l'exercice précédent.

Le BPA dilué pour les activités abandonnées s'est établi à néant au troisième trimestre de 2025, par rapport à 0,04 $ au troisième trimestre de 2024.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 190,6 millions de dollars, comparativement à 195,1 millions au troisième trimestre de 2024.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont établies à 108,6 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 127,1 millions au troisième trimestre de 2024. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2025 devraient se situer dans une fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars.

se sont établies à 108,6 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 127,1 millions au troisième trimestre de 2024. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2025 devraient se situer dans une fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice 2026 devraient totaliser entre 500 millions et 550 millions de dollars.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a augmenté son dividende annuel pour une 16 e année consécutive, le faisant passer de 7,10 $ à 7,20 $ par action ordinaire à droit de vote et par action de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente une hausse d'environ 1,4 pour cent par rapport à l'exercice précédent.

année consécutive, le faisant passer de 7,10 $ à 7,20 $ par action ordinaire à droit de vote et par action de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente une hausse d'environ 1,4 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Le 5 novembre 2025, le conseil d'administration de la Société a déclaré des dividendes au taux de 1,80 $ par action, payables le 1er mars 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 janvier 2026. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 7 novembre 2024, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 200 millions de dollars en 2025, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution. Ultérieurement, le 6 mars 2025, la Société a revu à la hausse son intention de rachat d'actions pour un montant maximal de 400 millions de dollars en 2025.

Sur une base cumulée depuis le début de l'exercice, la Société a racheté un total de 2 200 881 actions pour 362,1 millions de dollars en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025.

Le 5 novembre 2025, le conseil a approuvé l'intention de la Société de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 400 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution d'ici la fin de 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société.

1) MODE DE PRÉSENTATION, MESURES FINANCIÈRES, RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

À moins d'indication contraire, toute l'information financière représente les résultats des activités poursuivies de la Société.

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci­dessous au rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 désignent le rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

T3 2025

T3 2024

Bénéfice net 191,3 $ 218,6 $ 426,6 $ 530,1 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 169,1

198,5

364,6

466,1

Plus les éléments de normalisation, après impôt :















Coûts de restructuration 21,9

--

92,2

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 13,3

--

54,8

--

Bénéfice net normalisé 226,5 $ 218,6 $ 573,6 $ 530,1 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 204,3 $ 198,5 $ 511,6 $ 466,1 $ BPA dilué normalisé 3,78 $ 3,55 $ 9,32 $ 8,36 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

T3 2025

T3 2024

Bénéfice avant impôt 249,9 $ 296,7 $ 559,8 $ 706,5 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration 29,7

--

125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 18,1

--

74,5

--

Bénéfice avant impôt normalisé 297,7 $ 296,7 $ 759,4 $ 706,5 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé (de la perte avant impôt normalisée) du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

T3 2025

T3 2024

Bénéfice avant impôt 249,9 $ 296,7 $ 559,8 $ 706,5 $ Moins : autres secteurs opérationnels 105,3

134,5

317,3

381,4

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 144,6 $ 162,2 $ 242,5 $ 325,1 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration 29,7

--

125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 18,1

--

74,5

--

Bénéfice avant impôt normalisé (perte avant impôt normalisée) du secteur Détail 192,4 $ 162,2 $ 442,1 $ 325,1 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et FTOA par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

T3 2025

T3 2024

Bénéfice avant impôt 249,9 $ 296,7 $ 559,8 $ 706,5 $ Moins : autres secteurs opérationnels 132,8

202,2

234,0

407,6

Bénéfice avant impôt de CT REIT 117,1 $ 94,5 $ 325,8 $ 298,9 $ Plus :















Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste valeur de CT REIT (36,6)

(17,7)

(85,0)

(64,3)

Impôt différé de CT REIT (0,4)

(0,6)

0,3

0,2

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,2)

(0,2)

(0,5)

(0,6)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT 0,2

1,9

1,3

0,7

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,4

0,2

1,0

0,8

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 80,5 $ 78,1 $ 242,9 $ 235,7 $ Moins :















Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,7)

(1,0)

(5,3)

(3,6)

Coûts de location directs de CT REIT 0,2

0,1

0,6

0,7

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,6

6,4

20,1

19,2

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 75,4 $ 72,6 $ 227,5 $ 219,4 $

FTO par part - dilués et FTOA par part - dilués

Les FTO par part - dilués et les FTOA par part - dilués sont calculés en divisant les FTO ou les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles aux investisseurs pour évaluer l'incidence de ces mesures sur leurs placements.















Cumul

annuel

Cumul

annuel





(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

Variation

T3 2025

T3 2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 80,5 $ 78,1 $ 3,1 % 242,9 $ 235,7 $ 3,0 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 238,1

235,9





237,7

235,9





Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués de CT REIT 0,338 $ 0,331 $ 2,1 % 1,022 $ 0,999 $ 2,3 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement.















Cumul

annuel

Cumul

annuel





(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

Variation

T3 2025

T3 2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 75,4 $ 72,6 $ 3,9 % 227,5 $ 219,4 $ 3,7 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 238,1

235,9





237,7

235,9





Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués de CT REIT 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 0,957 $ 0,930 $ 2,9 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025.



Période de 12 mois close au (en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

Bénéfice avant impôt 1 028,4 $ 929,3 $ Moins : autres secteurs opérationnels 409,8

482,5

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 618,6 $ 446,8 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 74,5

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 8,7

--

Programme d'efficacité opérationnelle --

19,6

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 604,0 $ 466,4 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 225,6

216,7

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 296,3

342,8

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 577,4

573,0

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 24,4 % 27,9 % Plus : impôt du secteur Détail (305,9)

(325,7)

Rendement du secteur Détail 946,2 $ 839,7 $









Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 21 295,3 $ 20 787,5 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 374,2

4 281,7

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 16 921,1 $ 16 505,8 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 475,3

4 333,9

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 811,6

2 556,6

Actif moyen de Franchise Trust 552,8

573,0

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 123,2

--

Capital investi moyen du secteur Détail 8 958,2 $ 9 042,2 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 10,6 % 9,3 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et SFCT 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer .

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T3 2025

T3 2024

T3 2025

T3 2024

Total des entrées1 184,9 $ 213,6 $ 422,2 $ 482,9 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie 5,7

(18,5)

28,4

(25,2)

Moins :















Acquisition de la propriété intellectuelle de la Compagnie de la Baie d'Hudson --

--

30,0

--

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 82,0

68,0

98,6

82,0

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 108,6 $ 127,1 $ 322,0 $ 375,7 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie .

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes comparables consolidées

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Taux de la marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Solde moyen des comptes

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2815238/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant : l'incidence de la stratégie Vrai Nord de la Société; les attentes de la Société en matière d'économies de charges d'exploitation au quatrième trimestre, le lancement planifié des partenariats de fidélisation avec la RBC et WestJet en 2026; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société pour les exercices 2025 et 2026, y compris les investissements prévus dans les magasins; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote en 2025 et en 2026. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14, Mise en garde relative aux informations prospectives, du rapport de gestion du troisième trimestre de la Société, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 6 novembre 2025. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

