TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le 6 novembre 2025, la Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) publiera ses résultats du troisième trimestre de 2025 vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence sur les résultats trimestriels à 8 h (HE) afin de discuter des résultats, de la performance globale et des développements qui ont eu une incidence sur la Société.

QUOI : Téléconférence sur les résultats du T3 de 2025

QUAND : Le jeudi 6 novembre 2025, à 8 h (HE)

DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/ds9e7ziz

La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.

TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement

https://register-conf.media-server.com/register/BI14442454835e4cedab98cde0793be034

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.

Pour de plus amples renseignements :

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

