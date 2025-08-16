SCHEFFERVILLE, QC, le 16 août 2025 /CNW/ - À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la municipalité de Schefferville, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a participé aux festivités organisées pour souligner l'événement. Elle en a profité pour annoncer, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, une série d'initiatives gouvernementales afin de célébrer la résilience et l'engagement de cette communauté dans le développement de son territoire.

L'une de ces initiatives est le Fonds d'initiatives nordiques de la Société, un programme d'aide financière qui a permis de soutenir trois projets qui se concrétisent dans le cadre de cet anniversaire significatif.

La Société du Plan Nord s'est jointe à une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour répondre aux enjeux relevés par la Ville et la MRC de Caniapiscau. Une enveloppe de 1 125 000 $ a été créée pour soutenir la réalisation de divers projets en lien avec les enjeux liés aux infrastructures municipales d'eau, à l'accès au mont Uapishka et aux dépotoirs clandestins. Un appel à projets sera également bientôt lancé.

Une aide de 100 000 $ a également été octroyée pour l'aménagement de l'aire de jeux pour enfants du Parc des Ailes. L'aménagement de l'aire de jeux a permis de bonifier les infrastructures présentes en plus d'offrir un lieu sécuritaire de divertissement et de rencontres intergénérationnel et intercommunautaire qui encourage la création de liens entre Autochtones et non-autochtones.

Enfin, une somme de 35 000 $ a été accordée au musée virtuel « Une montée vers le Nord », une exposition immersive qui propose une incursion dans les souvenirs et les récits des pionniers de Schefferville. Déjà en ligne au https://museevirtuel.schefferville.ca/, cette exposition relate des faits datant de la période de prospection, en 1946, jusqu'à aujourd'hui et abordera l'avenir possible de la région.

Citations :

« En tant que ministre responsable de la Côte-Nord, je salue chaleureusement les citoyennes et citoyens de Schefferville à l'occasion de ce 70ᵉ anniversaire. C'était très important pour moi de participer aux festivités soulignant votre histoire, qui inspire par sa résilience et son engagement collectif. Schefferville demeure un symbole fort du Nord québécois, porteur d'un héritage unique, de défis importants à relever ensemble et d'un potentiel développement stratégique. »



Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le 70e anniversaire de Schefferville est l'occasion de reconnaître l'engagement de toute une communauté à bâtir un milieu de vie fort, accueillant et tourné vers l'avenir. La Société du Plan Nord est fière d'appuyer cette municipalité du territoire nordique dans ses ambitions et de contribuer concrètement à son développement durable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord et de la Société de développement de la Baie-James

« Je suis fière que notre gouvernement appuie cette entente d'envergure, qui bénéficiera aux communautés de la MRC de Caniapiscau. C'est une merveilleuse manière d'améliorer la qualité de vie de la population et de renforcer la vitalité de ce riche territoire. Le 70e anniversaire de Schefferville est une occasion en or de célébrer la Ville, son rôle essentiel et son caractère distinctif. Merci à tous les partenaires qui rendent cette entente possible. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. La Société du Plan Nord est l'instance clé du déploiement du Plan d'action nordique 2023‑2028 du gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Suivez la Société du Plan Nord sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Source : Émilie Paquet, Attachée politique régionale, Cabinet de la ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Tél. : 418 997-3459; Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 990-8473; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, Tél. : 367 990-8017; Informations : Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406