Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ à Notre-Dame-de-Stanbridge

NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 569 300 $ a été accordée à la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge pour des travaux en infrastructures.

La directrice générale de Notre-Dame-de-Stanbridge, Mme Mélanie Bédard, la députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, l’ingénieur et le directeur de projet, M. Janick Lemay, et la directrice générale de Notre-Dame-de-Stanbridge de 2017 à 2025, Mme Suzanne Marcoux. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

D'abord, une somme de 3 255 000 $ servira à la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. L'établissement d'un bâtiment de service pour la gestion des opérations est également prévu. Puis, 1 314 300 $ sont accordés pour l'édification d'un garage municipal. Celui-ci occupera une superficie au sol d'environ 220 mètres carrés; il comprendra notamment deux portes et trois baies de stationnement, une salle mécanique et électrique, ainsi qu'un bureau administratif.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives qui contribuent à améliorer les services essentiels offerts à la population. Grâce à cet appui, Notre-Dame-de-Stanbridge aura à sa disposition des infrastructures modernes et sécuritaires qui répondent aux besoins actuels et futurs de sa communauté. Merci à tous ceux et celles ayant été impliqués! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis heureuse de voir la concrétisation de ces deux projets porteurs! Le nouveau garage municipal accroîtra l'efficacité des opérations de la Municipalité, tout en offrant un milieu de travail optimal au personnel. Quant à la nouvelle station d'épuration des eaux usées, elle profitera à l'ensemble de la population en plus de protéger notre environnement. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Grâce à la station d'épuration, les citoyens bénéficieront d'un système efficace pour l'assainissement des eaux usées. Un garage municipal présente par ailleurs l'avantage d'offrir à la Municipalité un espace sécuritaire pour l'entreposage de son équipement. »

Mélanie Bédard, directrice générale de Notre-Dame-de-Stanbridge

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministredes Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Maryse Dubois, Attachée de presse, Bureau de la députée de Brome-Missisquoi, 450 931-0193, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]