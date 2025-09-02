Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Napierville

NAPIERVILLE, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 307 500 $ a été accordée à la Municipalité de Napierville pour l'agrandissement et la réfection du garage municipal.

Au terme des travaux, le bâtiment aura une superficie au sol approximative de 910 mètres carrés. L'augmentation de l'espace disponible permettra l'aménagement de deux aires de garage. L'ajout de pièces utilitaires - notamment un bureau administratif, une mezzanine pour le rangement, un vestiaire avec douche et une salle de repos - est également prévu. Puis, des installations seront mises aux normes afin de répondre aux exigences de sécurité incendie.

« Doter les municipalités d'infrastructures fonctionnelles et modernes s'inscrit dans une vision d'amélioration continue des milieux de vie, partout au Québec. Je suis fière du fait que notre gouvernement contribue activement aux efforts collectifs en ce sens, à Napierville comme ailleurs. Je salue d'ailleurs l'engagement dont la Municipalité fait preuve envers sa communauté avec ce projet de garage municipal. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de ce soutien qui permettra de réaliser une initiative qui aura un effet positif sur l'efficacité opérationnelle de Napierville. L'agrandissement et la mise aux normes du garage municipal répondront en effet à ses besoins en matière d'espace et de sécurité. C'est aussi tout le personnel qui bénéficiera de cet environnement de travail optimisé! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés parmi un grand nombre de demandes déposées dans le cadre de ce programme. Ce projet représente un investissement important pour la Municipalité de Napierville; il nous permettra d'améliorer l'efficacité de nos services municipaux et de mieux répondre aux besoins grandissants de notre communauté. »

Julie Archambault, directrice générale de Napierville

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Le soutien comprend une majoration de 5 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

En juin dernier, le renouvellement du PRACIM a été annoncé pour la période 2025-2028. Comme nouveauté, il favorise et priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

