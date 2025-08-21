La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth formeront la nouvelle Ville de La Pocatière dès le 3 septembre 2025

LA POCATIÈRE, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce le regroupement de la Ville de La Pocatière, de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth à compter du 3 septembre 2025. La nouvelle ville kamouraskoise portera le nom de « Ville de La Pocatière ».

Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche conjointe des trois municipalités, à laquelle les citoyennes et citoyens ont également participé par le biais d'une consultation de la Commission municipale du Québec (CMQ). Le rapport de cette dernière confirme la large adhésion de la population à ce nouveau regroupement.

Le maire de l'actuelle Ville de La Pocatière agira à titre de maire du conseil provisoire de la nouvelle Ville jusqu'à l'élection générale du 2 novembre prochain. Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la mairesse de Saint-Onésime-d'lxworth alterneront chaque mois à la suppléance de ce poste au conseil provisoire.

Par ailleurs, un soutien de 1 326 830 $ sera versé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) sur trois ans à la nouvelle Ville de La Pocatière dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière au regroupement municipal. Cette somme lui permettra de couvrir les dépenses liées notamment à la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

Déclarations :

« Notre gouvernement est fier d'être à l'écoute des besoins des municipalités partout au Québec. En allant de l'avant avec cette demande commune de La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth, nous soutenons l'autonomie municipale et les initiatives en faveur d'une meilleure efficience des municipalités au bénéfice de la population. Je remercie chaque personne impliquée de près ou de loin dans cette démarche qui met à l'avant-plan les intérêts de leurs communautés. Bravo! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Dans un contexte où La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth sont confrontées à divers enjeux, le regroupement permettra d'optimiser les services offerts à la population. Cela s'inscrit parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'aider les municipalités à trouver des solutions pour maintenir leur développement et favoriser le partage de ressources. Félicitations aux trois municipalités pour cette initiative bien orchestrée! »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Le regroupement de nos municipalités au sein d'une même entité est une étape importante de notre histoire. Depuis trois ans, nous avons uni nos forces autour d'une vision commune guidée par la volonté de consolider et d'optimiser nos ressources. Avec le souci de préserver le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens, cette démarche nous permettra d'allier gestion responsable, développement harmonieux et qualité de vie de nos communautés. C'est une initiative tournée vers l'avenir, au bénéfice de toute la population. »

Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, Jean-François Pelletier, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Cathy Fontaine, mairesse de Saint-Onésime-d'Ixworth

Faits saillants :

En lien avec ce processus de regroupement, des assemblées d'information et une audience publique ont eu lieu pour consulter les parties concernées et éclairer la prise de décision. Cette démarche a mené à une recommandation favorable de la part de la CMQ.

Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité d'un regroupement peuvent solliciter l'assistance financière et technique du MAMH pour réaliser une étude d'opportunité.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]