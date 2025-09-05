SEPT-ÎLES, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer le lancement de l'Enveloppe nordique d'infrastructures en appui au secteur minier (ENIAM). Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, investit 20,75 millions de dollars afin de soutenir des projets d'infrastructures stratégiques, en appui au secteur minier et au bénéfice des communautés du territoire nordique.

La ministre Blanchette Vézina en a fait l'annonce aujourd'hui à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, en compagnie de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Qui peut s'inscrire?

Si vous avez un projet d'amélioration, de construction, d'infrastructures stratégiques de transport terrestre ou de transport d'énergie renouvelable, vous pourriez déposer une demande de financement.

De plus, pour obtenir le soutien de l'ENIAM, un projet d'infrastructure doit :

avoir une perspective multiusager;

appuyer le secteur minier;

se faire au bénéfice des communautés du territoire nordique.

Les projets peuvent être déposés en continu à la Société du Plan Nord. Toute l'information concernant la marche à suivre se trouve en ligne sur la page Web Aide financière pour les projets d'infrastructures en appui au secteur minier.

Citations :

« Avec cet investissement, notre gouvernement réaffirme son engagement à créer les conditions gagnantes pour le développement responsable du territoire nordique et du secteur minier au Québec. En soutenant les infrastructures minières, nous appuyons concrètement les projets porteurs, tout en générant des retombées durables au nord du 49e parallèle. Cet outil vient renforcer les bases nécessaires à la croissance de la filière des minéraux critiques et stratégiques du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cette enveloppe représente une excellente nouvelle pour notre région. En appuyant les infrastructures qui soutiennent l'activité minière, on vient non seulement favoriser le développement économique local, mais aussi solidifier notre capacité à accueillir des projets structurants. C'est une façon concrète de valoriser le plein potentiel de nos ressources tout en créant des retombées positives pour nos communautés. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Ce type d'initiative répond directement aux besoins de notre région nordique. Les infrastructures de soutien à l'industrie minière sont essentielles pour assurer la vitalité économique de notre territoire et attirer de nouveaux investissements. Je suis fier de voir notre gouvernement poser des gestes concrets pour appuyer le développement de projets porteurs, ici même, chez nous. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

À propos de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. La Société du Plan Nord est l'instance clé du déploiement du Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Suivez la Société du Plan Nord sur les réseaux sociaux :

X

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Sources : William Cloutier, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 763-0840; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Marie-Pierre Saint-Laurent, Attachée de presse, Bureau du député de René-Lévesque, Tél. : 418 293-2857; Informations : Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406