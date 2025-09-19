Développement économique en région - Québec octroie des mégawatts pour le développement de la mine Odyssey en Abitibi-Témiscamingue

MALARTIC, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. François Legault, et le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, annoncent que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec octroient environ 25 mégawatts à Mines Agnico Eagle Limitée (Agnico Eagle) pour la mine Odyssey du complexe Canadian Malartic, en Abitibi-Témiscamingue.

Grâce au bloc d'énergie verte d'Hydro-Québec, la mine Odyssey, actuellement en construction, continuera d'alimenter l'usine de traitement du minerai du complexe Canadian Malartic qui est située à proximité du site. Cette annonce marque une étape importante, puisqu'au plus fort de ses activités, la mine Odyssey générera 1 600 emplois, avec un salaire moyen de 140 000 $ par année.

La mine Odyssey est en voie de devenir la plus grande mine d'or souterraine au Canada. Ses activités devraient assurer des retombées significatives pour la région et l'ensemble du Québec, et ce, au-delà de 2042.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec de stimuler l'économie, particulièrement dans les régions, en misant sur l'énergie propre. D'ici 2050, le Québec prévoit doubler sa production d'électricité verte afin de répondre à la croissance des besoins.

Citations :

« Ce projet illustre parfaitement nos priorités : créer des emplois payants de qualité, accroître la prospérité du Québec et mettre notre énergie propre au service du développement économique de toutes nos régions et particulièrement de l'Abitibi-Témiscamingue. On doit augmenter notre productivité, offrir des emplois passionnants pour nos jeunes et consolider notre position de chef de file en énergie propre. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit directement dans cette vision. À la fine pointe de la technologie, la mine Odyssey permettra d'assurer des retombées économiques importantes pour toute la région. »

François Legault, premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Le Québec dispose de tous les atouts nécessaires pour être un véritable chef de file en matière de transition énergétique. Notre gouvernement a choisi de transformer les défis de la transition énergétique en occasions de développement économique au bénéfice du Québec. On va poursuivre le développement du plan d'action d'Hydro-Québec pour continuer de créer des emplois payants, en région! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Le secteur minier québécois est au cœur de notre économie et de notre avenir énergétique. L'or, mais aussi l'argent, le cuivre et plusieurs minéraux critiques et stratégiques issus de nos gisements, jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique mondiale. En appuyant le projet Odyssey d'Agnico Eagle, notre gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir un développement responsable qui crée de la richesse en région, tout en consolidant l'expertise québécoise dans l'exploitation durable de nos ressources naturelles. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises soucieuses de faire une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques, comme Agnico Eagle. Notre plan d'action est clair : nous voulons doubler les économies d'énergie réalisées par notre clientèle, incluant les industries. Nous saluons l'engagement de la mine Odyssey dans une démarche d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à générer plus de richesse pour le Québec pour chaque mégawatt utilisé. »

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle d'Hydro-Québec

« Dans le contexte actuel, où l'énergie est une ressource précieuse, le bloc d'environ 25 mégawatts témoigne de la confiance du gouvernement envers Agnico Eagle et ses travailleurs. Cette énergie nous permettra de poursuivre le développement de la mine Odyssey, qui est appelée à devenir la plus grande mine d'or souterraine au Canada, et de continuer à alimenter l'usine de traitement du minerai du complexe Canadian Malartic. Nous sommes présents en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 50 ans, et l'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement envers la région et le Québec. »

Dominique Girard, vice-président exécutif et chef de l'exploitation Nunavut, Québec et Europe, Mines Agnico Eagle Limitée

Faits saillants :

Établie et dirigée au Canada , Agnico Eagle est la plus importante société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance dans le monde. L'entreprise exploite notamment les mines du complexe Canadian Malartic, situé en Abitibi-Témiscamingue. En 2024, elle a effectué plus de 1,8 G$ en achats auprès d'entreprises québécoises.

, Agnico Eagle est la plus importante société minière au et le deuxième producteur aurifère en importance dans le monde. L'entreprise exploite notamment les mines du complexe Canadian Malartic, situé en Abitibi-Témiscamingue. En 2024, elle a effectué plus de 1,8 G$ en achats auprès d'entreprises québécoises. La sélection des projets requérant cinq mégawatts et plus est effectuée selon des critères d'analyse, dont les retombées sur l'économie et le développement régional, l'impact environnemental et social, la cohérence avec les orientations gouvernementales ainsi que les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec.

D'autres projets identifiés comme porteurs pour la transition énergétique et le développement économique du Québec pourraient être approuvés prochainement, en fonction des possibilités de raccordement. Le gouvernement poursuit l'analyse des demandes dûment soumises.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Sources : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Tél. : 514 831-1393; Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-8473; Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]