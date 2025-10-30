Cap-Rouge, un lieu riche en histoire - Cinq statuts attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné de la députée de Louis-Hébert et ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, a procédé à la désignation du Vieux-Cap-Rouge comme lieu historique, de la fondation de Charlesbourg-Royal comme événement historique, ainsi que de Jacques Cartier et de Jean-François de La Rocque de Roberval comme personnages historiques. Il a profité de l'occasion pour également annoncer la signature d'un avis d'intention de classement pour le site archéologique de l'Ancienne-Poterie-de-Cap-Rouge.

En présence du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, M. Lacombe et Mme Guilbault en ont fait l'annonce cet après-midi à Cap-Rouge, dans la circonscription de Louis-Hébert. Ces cinq attributions de statuts légaux, pouvoirs exclusifs au ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, viennent souligner l'intérêt patrimonial de ce secteur de la ville de Québec. Par ce geste, le ministre et la députée rappellent l'importance historique de la fondation de Charlesbourg-Royal et de ses deux principaux artisans, Cartier et La Rocque de Roberval, en plus de contribuer à la connaissance et à la mise en valeur du Vieux-Cap-Rouge, un lieu riche en histoire, et à la protection du site archéologique d'une manufacture unique du XIXe siècle.

Citations

« Les symboles, c'est important. Pour notre récit national et pour se doter de référents communs, je suis très fier d'avoir procédé à ces désignations qui soulignent les grands jalons de notre histoire et les personnages significatifs dans notre mémoire collective. Ces lieux et personnages historiques nous rappellent qui nous sommes et d'où l'on vient, et contribuent à célébrer les fondations de notre identité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En 2022, je m'étais engagée à ce que le Vieux-Cap-Rouge, un symbole fort dans Louis-Hébert, soit officiellement désigné à titre de site historique. Aujourd'hui, c'est fait! Un autre engagement livré chez nous! Pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi ici, c'est très émouvant de voir consacrées la spécificité et la richesse de notre Vieux-Cap-Rouge. Quant au site Cartier-Roberval, qui était laissé à l'abandon quand je suis devenue députée, nous l'avons préservé et y avons aménagé tout un parcours d'interprétation, incluant un belvédère offrant une vue majestueuse sur notre fleuve Saint-Laurent, un projet que nous avons inauguré en 2022 et qui donnait suite, lui aussi, à un engagement que j'avais pris auprès de mes concitoyens d'ici. Que de fierté pour notre communauté! »

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert et ministre des Affaires municipales

« Les statuts légaux annoncés aujourd'hui viennent rappeler le rôle fondamental de notre belle capitale dans l'histoire du Québec et du fait français en Amérique. J'invite les Québécoises et les Québécois de tous horizons à découvrir la richesse de notre territoire fondateur. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En 2018, le gouvernement du Québec a confié à la Commission de la capitale nationale du Québec la réalisation du projet de conservation et de mise en valeur du site Cartier-Roberval et de ses vestiges. Ouvert au public depuis juin 2022, le site comprend notamment un parcours d'interprétation s'articulant autour de la rencontre et du dialogue des cultures, en plus d'une passerelle d'observation offrant un point de vue panoramique sur le site, le fleuve Saint-Laurent et l'embouchure de la rivière du Cap Rouge. »

André Roy, président-directeur général, Commission de la capitale nationale du Québec

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Vieux Cap-Rouge

Fondation de Charlesbourg-Royal

Jacques Cartier

Jean-François de La Rocque de Roberval

Site archéologique de l'Ancienne-Poterie-de-Cap-Rouge

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

ANNEXE

Désignation du Vieux-Cap-Rouge

Situé le long du fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure de la rivière du Cap Rouge, ce territoire connu aujourd'hui sous le nom de Vieux-Cap-Rouge est d'abord fréquenté par les Autochtones. Au XVIe siècle, il est le théâtre de l'établissement de la première colonie française en Amérique du Nord. Le peuplement européen des environs reprend au siècle suivant. Avec l'essor du commerce du bois puis de l'industrie manufacturière, le noyau villageois prend forme entre 1840 et 1870 avec la construction de plusieurs maisons ouvrières et d'une église paroissiale. On y retrouve dorénavant environ 50 bâtiments qui témoignent de ce riche héritage.

Désignation de la fondation de Charlesbourg-Royal

Dans le contexte d'expansion en Amérique des royaumes européens, le roi de France, François Ier, mandate Jean-François de La Rocque de Roberval, lieutenant-général du Canada, d'implanter un établissement dans la vallée du Saint-Laurent. Le 23 août 1541, Jacques Cartier, maître-pilote de l'expédition, fixe le nouvel établissement qu'il nomme Charlesbourg-Royal au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge, à proximité du village de Stadaconé. La Rocque de Roberval arrive en 1542 et renomme le lieu France-Roy. L'année suivante, le groupe doit rentrer en France en raison de la reprise des conflits européens. Environ 500 personnes réparties sur huit navires ont participé à cette fondation.

Bien que cette première colonie française en Amérique ait eu une brève existence, elle a néanmoins démontré la faisabilité d'implanter un établissement permanent dans la vallée du Saint-Laurent, ce que Samuel de Champlain réalisera en fondant Québec en 1608.

La colonie perdue a été retrouvée en 2005 grâce à une intervention archéologique. Le site et la riche collection qui y a été prélevée ont été classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en 2018.

Désignation de Cartier et de La Rocque de Roberval

Jacques Cartier et Jean-François de La Rocque de Roberval sont les deux principaux artisans de la fondation de Charlesbourg-Royal. Cartier figure parmi les principaux explorateurs européens de l'Amérique, en raison de ses trois voyages de 1534, 1535-1536 et 1541-1542. Pendant son deuxième voyage, il a notamment remonté le fleuve Saint-Laurent, permettant aux Français de pénétrer à l'intérieur du continent. La Rocque de Roberval est le grand ordonnateur de l'expédition de 1541. Longtemps méconnu, il demeure une figure de premier plan des projets d'expansion française en Amérique au cours du XVIe siècle.

Site archéologique de l'Ancienne-Poterie-de-Cap-Rouge

La Compagnie de poterie de Cap-Rouge, en activité de 1860 à 1892, est le principal employeur de la population locale pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Sa production de vaisselle et d'objets utilitaires en terre cuite fine jaune est vendue partout au Québec, ce qui contribue à sa renommée. Les fouilles archéologiques réalisées depuis 1936, et plus intensivement entre 1985 et 1995, ont révélé les vestiges de la manufacture, qui sont dans un état de conservation remarquable. Le site possède encore un potentiel scientifique exceptionnel, ce qui justifie sa protection.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]