SEPT-ÎLES, QC , le 5 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer le lancement de l'Enveloppe nordique d'infrastructures en appui au secteur minier (ENIAM). Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, investit 20,75 millions de dollars afin de soutenir des projets d'infrastructures stratégiques, en appui au secteur minier et au bénéfice des communautés du territoire nordique.

Qui peut s'inscrire?

Si vous avez un projet d'amélioration, de construction, d'infrastructures stratégiques de transport terrestre ou de transport d'énergie renouvelable, vous pourriez déposer une demande de financement.

De plus, pour obtenir le soutien de l'ENIAM, un projet d'infrastructure doit :

avoir une perspective multiusager;

appuyer le secteur minier;

se faire au bénéfice des communautés du territoire nordique.

Les projets peuvent être déposés en continu à la Société du Plan Nord. Toute l'information concernant la marche à suivre se trouve en ligne sur la page d'Aide financière pour les projets d'infrastructures en appui au secteur minier.

Projet aurifère Cheechoo en Eeyou Istchee Baie-James

Par l'entremise de cette enveloppe, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 600 000 $ à Ressources Sirios Inc. pour l'amélioration de la route d'accès au projet aurifère Cheechoo en Eeyou Istchee Baie-James. Les travaux visent à optimiser le chemin d'accès actuel afin de permettre le passage de véhicules et de camions toute l'année, dans une zone d'intérêt pour l'exploration minière. Ressources Sirios investira aussi 600 000 $ dans le projet, soit la moitié des sommes requises, qui s'élèvent à 1,2 million de dollars.

En plus de faciliter les activités d'exploration de Ressources Sirios Inc., l'amélioration du chemin d'accès favorisera la venue de nouveaux projets de développement dans ce secteur du Nord-du-Québec. Les travaux auront une incidence positive sur la mobilité de la main-d'œuvre et sur la sécurité sur le site Cheechoo. Le projet facilitera également l'accès au territoire pour la communauté crie de Wemindji. Les travaux, amorcés en août 2025, se termineront à l'automne 2025.

Citations :

« Avec cet investissement, notre gouvernement réaffirme son engagement à créer les conditions gagnantes pour le développement responsable du territoire nordique et du secteur minier au Québec. En soutenant les infrastructures essentielles, nous appuyons concrètement les projets porteurs, tout en générant des retombées durables au nord du 49e parallèle. Cet outil vient renforcer les bases nécessaires à la croissance de la filière des minéraux critiques et stratégiques du Québec. Avec ce partenariat, nous améliorons de façon concrète les infrastructures qui soutiennent l'exploration et le développement responsable de nos ressources naturelles. L'investissement permettra non seulement d'accroître la sécurité et la mobilité des travailleuses et travailleurs, mais aussi de faciliter l'accès au territoire pour la communauté crie de Wemindji. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« En tant que ministre responsable de la région, je me réjouis que notre gouvernement soutienne un projet qui aura des retombées concrètes pour notre territoire. Cette aide financière permettra au promoteur de pousser son projet plus loin, tout en contribuant à améliorer l'accessibilité d'une zone stratégique pour l'exploration minière. C'est une initiative porteuse qui favorisera non seulement le développement économique, mais pourra également assurer la sécurité nécessaire aux communautés locales. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Il s'agit d'une initiative porteuse pour la circonscription d'Ungava. Ce projet va faciliter l'accès au territoire et encourager le développement de nouveaux projets. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« L'amélioration de la route d'accès constitue un atout majeur pour le projet Cheechoo. Avec la récente croissance importante de ses ressources aurifères, toutes les conditions sont désormais renforcées pour faire du projet un succès porteur pour la région. Au nom de Ressources Sirios Inc., je remercie le gouvernement du Québec pour cet appui déterminant dans l'avancement de Cheechoo vers un développement minier responsable, respectueux des communautés locales et de l'environnement. »

Dominique Doucet, président de Ressources Sirios Inc.

Fait saillant

L'Enveloppe nordique d'infrastructures en appui au secteur minier (ENIAM) est un outil financier qui vise à soutenir des projets d'infrastructures stratégiques intégrant une perspective multiusager, en appui au secteur minier et au bénéfice des communautés du territoire nordique.

À propos de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. La Société du Plan Nord est l'instance clé du déploiement du Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec.

À propos de Ressources Sirios Inc.

Ressources Sirios Inc. (TSX-V : SOI; OTCQB : SIREF) est une société d'exploration minière basée au Québec, engagée à créer de la valeur pour ses actionnaires et à bénéficier aux communautés locales accueillant ses projets.

