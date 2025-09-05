QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui financier au secteur minier au nord du 49e parallèle.

Dans le cadre de cette conférence, la ministre Blanchette Vézina sera accompagnée de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Pour participer à la conférence, les journalistes doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le vendredi 5 septembre 2025







Heure : 10 h







Lieu : Sept-Îles (le lieu de la conférence sera

confirmé lors de votre inscription)



Source :

William Cloutier

Attaché de presse

Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Tél. : 367 763-0840

Bénédicte Trottier Lavoie

Directrice des communications

Cabinet de la ministre de l'Emploi

et ministre responsable de la région

de la Côte-Nord

Tél. : 514 686-7100

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Renseignements : Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406