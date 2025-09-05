Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts
05 sept, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui financier au secteur minier au nord du 49e parallèle.
Dans le cadre de cette conférence, la ministre Blanchette Vézina sera accompagnée de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, Yves Montigny.
Pour participer à la conférence, les journalistes doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].
|
Date :
|
Le vendredi 5 septembre 2025
|
Heure :
|
10 h
|
Lieu :
|
Sept-Îles (le lieu de la conférence sera
Source :
William Cloutier
Attaché de presse
Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord
Tél. : 367 763-0840
Bénédicte Trottier Lavoie
Directrice des communications
Cabinet de la ministre de l'Emploi
et ministre responsable de la région
de la Côte-Nord
Tél. : 514 686-7100
SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Renseignements : Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406
