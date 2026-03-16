L'innovation au service d'une gestion durable de l'eau - Québec contribue au succès du Carrefour de l'eau

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, au nom du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, annonce l'octroi d'un appui financier au Carrefour de l'eau de Québec, consacré à la gestion durable et à l'innovation dans le domaine de l'eau.

Ce projet rassemble des partenaires publics, dont la Ville de Québec, privés et scientifiques pour développer des solutions technologiques avancées, promouvoir l'économie circulaire et sensibiliser la communauté. D'une durée de trois ans, il permettra notamment d'accélérer le déploiement d'un écosystème d'innovation et de développement économique axé sur les technologies de l'eau ainsi que de tester différents concepts, technologies et approches en matière de gestion de l'eau.

Ce projet de 7 322 536 $, dont 2 784 202 $ proviennent du gouvernement du Québec, stimulera la mise sur pied et la croissance d'entreprises ainsi que la création d'emplois et l'essor de l'innovation locale, en plus du développement de solutions technologiques avancées.

Citations :

« La Capitale-Nationale est l'hôte d'initiatives porteuses qui génèrent des avancées importantes dans des secteurs d'avenir. Le Carrefour de l'eau en est une démonstration éloquente. Il favorisera la mise en place d'un écosystème fondé sur l'innovation et le développement économique dans le domaine de l'eau, grâce à la conception de technologies de pointe. Je salue la grande mobilisation du milieu à travers ce projet! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'eau, c'est l'or bleu du Québec et de plusieurs de nos régions, dont la Capitale-Nationale. Notre gouvernement reconnaît toute sa valeur sociale, économique et environnementale, et c'est pourquoi il s'associe avec fierté au projet du Carrefour de l'eau. Celui-ci mettra à la disposition des intervenants régionaux une plateforme innovante pour mesurer les répercussions des initiatives à venir en faveur de l'eau. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Carrefour de l'eau illustre brillamment notre capacité, ici même, à imaginer, à concevoir et à déployer des technologies capables de répondre à des enjeux mondiaux, comme la gestion de l'eau et sa rareté croissante. La Ville de Québec salue cette étape majeure franchie par l'organisation, qui la rapproche d'un déploiement à grande échelle. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Au nom des partenaires fondateurs du Carrefour de l'eau, je remercie le gouvernement du Québec pour ce financement majeur, qui nous permet de franchir un nouveau cap dans le développement de ce projet unique : le déploiement de nos activités et le renforcement de notre modèle d'affaires. Nous arriverons à amplifier notre portée et continuerons à promouvoir durablement le Québec comme un pôle d'excellence en innovation et en gestion durable de l'eau. Ensemble, maintenant et pour demain, nous posons les fondations d'un écosystème fort, innovant et responsable, qui rayonnera bien au-delà de nos frontières. »

Alexandre Guindon, directeur général du Carrefour de l'eau

Faits saillants :

L'aide financière du gouvernement du Québec est issue du Programme d'appui aux projets de développement économique, visant à poursuivre les efforts d'accompagnement des entreprises à toutes les phases de leur croissance.

Le Carrefour de l'eau aspire à faire de la ville de Québec un chef de file mondial dans le domaine du développement durable, particulièrement dans le secteur des technologies liées à l'eau, que ce soit le recyclage, le traitement ou l'assainissement

Il mènera à la réalisation d'initiatives dans chacun des volets suivants : Locaux et laboratoires pour l'enseignement et la recherche; Banc d'essai pour tester des technologies à échelle réelle; Incubateur d'entreprises spécialisées dans le secteur de l'eau; Pôle immobilier spécialisé en eau; Usine mobile de recyclage d'eaux usées et distribution; Centre d'interprétation et de sensibilisation pour le grand public.



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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Marie-Christine Girard, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]