MONTRÉAL, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Résolument engagées à offrir une expérience exceptionnelle à leurs clientèles, Vidéotron et ses marques sœurs Fizz et Freedom Mobile se sont particulièrement démarquées lors de la publication récente des résultats 2025 de l'indice WOW par Léger. L'étude a révélé que, dans le secteur des télécommunications, Vidéotron s'est à nouveau hissée au premier rang pour l'expérience en boutique au Québec, tandis que Fizz maintient sa position de leader canadien pour l'expérience en ligne, une distinction qu'elle remporte pour une sixième année d'affilée. Freedom passe quant à elle au troisième rang de ce dernier classement.

« Chez Vidéotron, Fizz et Freedom, l'excellence de l'expérience client est inscrite dans notre ADN. Les résultats de l'indice WOW de Léger confirment notre engagement constant à dépasser les attentes de notre clientèle, que ce soit en boutique ou sur nos plateformes numériques. Cette reconnaissance remarquable est le fruit du dévouement quotidien de nos équipes, qui s'efforcent sans relâche de faire de nos marques des références incontournables en matière de service à la clientèle », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Autres faits saillants de l'étude WOW 2025

Au Québec, plus de 16 000 Québécois ont participé à l'étude WOW détaillants, menée par Léger du 3 au 13 novembre 2024.

WOW détaillants : 242 détaillants évalués au Québec dans 26 secteurs d'activité différents.

WOW numérique : 298 sites et applications mobiles dans 27 secteurs d'activités différents.

Les résultats de l'étude WOW 2025 peuvent être téléchargés à partir du site Internet de Léger.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 septembre 2024, 4 050 700 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 septembre 2024, Vidéotron comptait 1 311 900 clients à son service de télédistribution, 1 734 300 clients abonnés à ses services Internet et 627 500 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

