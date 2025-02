TORONTO, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Excellente nouvelle pour les Manitobains ! Moins d'un an après le lancement de ses services dans la province, Freedom Mobile élargit sa gamme de forfaits sans fil avec de nouvelles offres incluant plus de données, le tout à des prix abordables, permettant ainsi à sa clientèle de réaliser des économies significatives.

Freedom a ajouté trois nouveaux forfaits de 60 Go ainsi que la fonctionnalité Roam Beyond à certains forfaits déjà offerts sur le marché manitobain. L'introduction de ces nouvelles options permet aux clients d'accéder à une plus grande variété de forfaits et de fonctionnalités, qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles dans d'autres marchés canadiens.

« Offrir des solutions sans fil innovantes et abordables aux Canadiens demeure notre priorité », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Freedom Mobile. « Cette amélioration de la tarification et de l'accessibilité reflète les progrès réalisés grâce au cadre ERMV* du CRTC, et permet à Freedom de faire bénéficier les Manitobaines et les Manitobains d'économies se rapprochant de celles réalisées dans d'autres provinces. »

Les Manitobains peuvent maintenant choisir parmi une plus grande sélection de forfaits sans fil, incluant le forfait très compétitif de 60 Go à 39 $, qui comprend également une allocation unique de données Roam Beyond de 5 Go, offrant ainsi aux clients davantage de tranquillité d'esprit lors de l'utilisation de données dans plus de 100 destinations à travers le monde. Pour tous les détails sur les nouveaux forfaits, rendez-vous sur www.freedommobile.ca/plans.



*Exploitant de réseau mobile virtuel.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc. est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

