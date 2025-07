Approbation de l'entente de principe par les membres

MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée mercredi soir, les membres du Syndicat des employées et employés de Vidéotron SEVL-2815 de la région Ouest ont voté en faveur de l'entente de principe conclue le 4 juillet dernier concernant le renouvellement de leur convention collective venant à échéance le 31 décembre 2025.

Vidéotron et le Syndicat, qui représente plus de 2 300 salariées et salariés, sont fiers de la conclusion de cette entente résultant d'un processus de négociations anticipée. La nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et sera effective jusqu'en 2030.

« Je tiens à souligner la qualité du dialogue établi entre les parties, marqué par un respect mutuel, un esprit de collaboration et un professionnalisme remarquable, qui nous a permis de conclure une entente stratégique pour l'avenir de Vidéotron », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Cette approche proactive nous a donné l'occasion d'aborder de front les défis auxquels notre industrie fait face, particulièrement en matière d'attraction et de rétention de talents. Cette entente nous permettra de continuer à innover et d'offrir un service exceptionnel à notre clientèle, tout en renforçant notre position de leader et en maintenant des conditions de travail parmi les meilleures de l'industrie pour nos employées et employés. »

« Cette nouvelle convention représente une avancée pour nos membres qui pourront concrètement augmenter leur pouvoir d'achat dans un contexte économique exigeant. C'est le fruit d'un dialogue respectueux et constructif, et une victoire collective pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs que nous représentons, » a déclaré Roger Boudreau, président du SEVL-SCFP 2815.

SOURCE Vidéotron ltée

Contact média : [email protected]