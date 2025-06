MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Vidéotron est fière d'annoncer le lancement de son nouveau forfait Internet 2,5 GIGA avec vitesses symétriques. Cette nouvelle offre, propulsée par le réseau 100 % fibre de Vidéotron, est maintenant disponible dans plusieurs secteurs à travers le Québec, notamment en Abitibi-Témiscamingue, en Montérégie, dans la Capitale-Nationale, dans Lanaudière et les Laurentides, ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Une connexion haute performance adaptée aux besoins modernes

En plus de vitesses exceptionnelles, le forfait Internet 2,5 GIGA est doté de débits symétriques offrant la même performance de pointe, aussi bien en téléchargement qu'en téléversement. Il répond ainsi parfaitement aux besoins des familles connectées, des travailleurs à domicile et des créateurs de contenu qui exigent une puissance de transfert élevée pour l'envoi de fichiers volumineux, les vidéoconférences professionnelles ou les jeux en ligne.

« Nous sommes fiers de porter l'innovation encore plus loin avec le forfait 2,5 GIGA qui s'inscrit parfaitement dans notre démarche d'évolution continue visant à offrir toujours davantage à nos clients. Cette nouvelle offre propulsée par la fibre est un atout considérable pour notre clientèle à la recherche d'une connexion bidirectionnelle performante », a déclaré Jean B. Péladeau, vice-président principal et chef de la direction marketing de Vidéotron.

L'Internet 2,5 GIGA est maintenant disponible dans tous les secteurs 100% fibre optique du réseau Vidéotron. Les clients peuvent consulter le site web de Vidéotron pour vérifier la disponibilité du service à leur adresse et découvrir tous les détails de cette nouvelle offre.

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 31 mars 2025, 4 192 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2025, Vidéotron comptait 1 293 500 clients à son service de télédistribution, 1 729 100 clients abonnés à ses services Internet et 593 200 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

