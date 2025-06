MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Toujours déterminée à offrir la meilleure expérience de connectivité possible à sa clientèle, Vidéotron est fière d'annoncer une expansion majeure de son service Internet GIGA dans les secteurs de Québec, de l'Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les Hautes-Laurentides ainsi que dans la MRC de Rivière-du-Loup. En tout, ce sont plus de 350 000 foyers additionnels qui peuvent dès maintenant profiter de vitesses de téléchargement supérieures.

Une expérience haute performance

L'Internet GIGA offre une expérience fluide sur plusieurs appareils en simultané et est spécialement conçu pour la clientèle qui ne veut pas être limitée par sa connexion Internet. Avec ce grand déploiement, presque l'entièreté de la clientèle de Vidéotron peut désormais avoir accès à des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 940 Mbit/s.

« Cette expansion démontre notre engagement à investir dans les infrastructures de télécommunication de pointe pour permettre aux Québécois•es de bénéficier des technologies les plus avancées. L'Internet GIGA de Vidéotron répond aux besoins grandissants des familles et des entreprises qui utilisent simultanément de multiples appareils connectés et des applications toujours plus exigeantes en bande passante », a déclaré Jean B. Péladeau, vice-président principal et chef de la direction marketing de Vidéotron.

En plus d'étendre son offre Internet GIGA, Vidéotron a récemment implanté dans ses infrastructures réseau une nouvelle technologie de gestion de la latence, qui permet à ses clients de bénéficier d'une expérience en ligne encore plus fluide. Ils profitent ainsi de latences réduites dans les moments de forte affluence sur le réseau.

Pour savoir si leur domicile est admissible à l'Internet GIGA et pour connaître tous les détails des forfaits disponibles, les personnes intéressées peuvent visiter le videotron.com ou se rendre au point de vente Vidéotron le plus près.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 31 mars 2025, 4 192 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2025, Vidéotron comptait 1 293 500 clients à son service de télédistribution, 1 729 100 clients abonnés à ses services Internet et 593 200 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

