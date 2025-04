Freedom Mobile propulse son réseau 5G+ avec le déploiement du spectre 3800 MHz en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique

TORONTO, le 4 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement continu à améliorer l'expérience client, Freedom Mobile a commencé à déployer progressivement le spectre 3800 MHz sur l'ensemble de son réseau 5G+ en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Ce déploiement améliorera considérablement les capacités du réseau de Freedom, offrant aux clients disposant d'appareils et de forfaits 5G+ compatibles une meilleure connectivité avec des vitesses de téléchargement théoriques pouvant dépasser 1 Gbps, pour une expérience mobile encore plus intuitive.

« L'activation du spectre 3800 MHz au sein de notre réseau démontre notre détermination à défier les grands opérateurs nationaux tout en contribuant à l'émergence d'un quatrième acteur solide dans le secteur sans fil canadien. Depuis son acquisition par Québecor, Freedom Mobile a investi massivement dans ses infrastructures réseau tout en maintenant des prix compétitifs au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens. Nous maintenons cet engagement ferme de continuer à rendre des services sans fil à la fois abordables et accessibles », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Freedom Mobile.

Couverture réseau améliorée dans trois provinces

Le déploiement du spectre 3800 MHz permettra d'améliorer la couverture 5G+ dans les zones à forte demande, comme le Grand Toronto, ainsi que dans les villes de Burlington, Oakville, Milton et Hamilton, en Ontario. Des secteurs clés de l'Alberta, tels que les zones urbaines d'Edmonton et de Calgary, l'aéroport international d'Edmonton (Leduc), le West Edmonton Mall et la communauté de St. Albert, bénéficieront également de ces changements. En Colombie-Britannique, le spectre 3800 MHz a été déployé à Vancouver, Burnaby, Surrey et Delta. D'autres sites seront activés dans les mois à venir, alors que Freedom continue d'étendre sa couverture réseau améliorée.

En tirant parti des spectres 3500 et 3800 MHz (n77) acquis pour plus de 1,1 milliard de dollars par Québecor depuis 2021, la technologie 5G+ permet d'atteindre des vitesses de téléchargement théoriques de pointe plus élevées et une latence plus faible que la 5G standard, pour une expérience sans fil supérieure.

Pour profiter pleinement de cette technologie de dernière génération, les clients doivent disposer d'un forfait 5G+ et d'un appareil compatible avec le spectre 3800 MHz. Les appareils compatibles sont les suivants :

Actuellement compatibles : Famille iPhone 16, Motorola Razr+

: Famille iPhone 16, Motorola Razr+ Bientôt compatibles : Série Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, série Pixel 9

Pour s'abonner ou pour plus d'informations sur les produits et services de Freedom, les clients peuvent visiter freedommobile.ca ou se rendre au magasin le plus proche.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc. est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

SOURCE Freedom Mobile

Renseignements : [email protected]