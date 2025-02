MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Fizz est fière d'annoncer le lancement officiel de Fizz TV, son service de télévision entièrement numérique. Fidèle à ce qui fait le succès de Fizz dans le sans-fil et dans l'Internet, cette nouvelle offre propose à la clientèle du Québec une expérience télévisuelle à faible coût, 100 % personnalisable.

« Avec le lancement de Fizz TV, nous poursuivons notre mission d'offrir à nos membres des services numériques simples et innovants qui répondent à leurs besoins. Notre approche unique leur permet de créer une expérience télé qui leur ressemble vraiment, à la fois abordable et axée sur la flexibilité », a déclaré Martin Gendron, directeur général de Fizz.

La télé sans compromis

Accessible aux membres de Fizz Internet au Québec, Fizz TV se démarque par son approche sur mesure qui permet aux abonnés de construire leur propre forfait télé. Le service propose une offre de base comprenant 23 chaînes, à laquelle les membres peuvent ajouter de 5 à 20 chaînes spécialisées de leur choix. Pour souligner ce lancement, Fizz propose sa nouvelle offre télé à des prix d'introduction extrêmement attractifs, pour une durée limitée, soit seulement 7 $ pour son forfait de base.

L'avantage Fizz TV : toutes les chaînes spécialisées, sont offertes au même prix, sans compromis. Il est également possible d'accéder à des services de vidéo sur demande payants à même l'application, au choix des membres.

En seulement quelques clics, les membres Fizz TV peuvent sélectionner leurs chaînes préférées parmi plus de 100 options disponibles et commencer à regarder leurs émissions favorites instantanément, sans installation ni rendez-vous.

La technologie au service de la simplicité

L'expérience Fizz TV a été conçue pour offrir une liberté de visionnement maximale :

Aucun équipement à installer - il suffit de télécharger l'application Fizz TV

Visionnement en direct, en rattrapage et sur demande

Certains contenus accessibles partout au Canada

Visionnement en simultané (jusqu'à 5 utilisateurs)

Compatible avec une vaste gamme d'appareils : Android TV, Apple TV, Fire TV, ainsi que les téléphones et tablettes iOS et Android

À l'image de Fizz, ce nouveau service continuera d'évoluer en fonction des besoins de la clientèle. Pour découvrir Fizz TV, rendez-vous au : fizz.ca/service-tele.

À propos de Fizz

Fizz est dans une classe à part en tant que fournisseur de services sans fil grâce à une expérience entièrement en ligne. Dites bonjour à la simplicité et à de justes prix. Dites adieu aux mauvaises surprises et aux frais cachés. Fizz connaît un véritable essor depuis son lancement au Québec en 2018 aux côtés de Vidéotron, le fournisseur de services sans fil traditionnel de Québecor, sa société mère, et fait actuellement son chemin en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, visitez le site fizz.ca.

