TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Toujours soucieuse d'offrir un maximum de valeur à sa clientèle, Freedom Mobile est fière d'annoncer une nouvelle mise à jour majeure de son offre. À compter d'aujourd'hui, la technologie de pointe 5G+ est désormais accessible dans tous les forfaits mobiles mensuels de Freedom, quel que soit le prix. Freedom accroît également les possibilités d'itinérance internationale pour ses clients en étendant la portée de son offre « Roam Beyond ».

« Fidèle à son engagement d'offrir à sa clientèle encore davantage de choix en matière de services sans fil, Freedom facilite la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens en rendant plus simple et plus abordable que jamais l'accès à un réseau sans fil rapide et fiable », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société-mère de Freedom Mobile.

5G+ pour toutes et tous

À compter d'aujourd'hui, tous les forfaits mobiles mensuels de Freedom permettent l'accès à la 5G+ avec un téléphone compatible, dans la zone de couverture du réseau 5G+ de Freedom. Les clients actuels voient aussi l'accès 5G+ ajouté automatiquement à leurs forfaits 5G existants, et ce, sans aucuns frais supplémentaires, marquant ainsi une avancée significative pour la démocratisation de la connectivité mobile à haute vitesse.

L'arrivée de la 5G a permis l'atteinte de vitesses plus rapides, d'une latence plus faible et d'une plus grande capacité réseau que les générations sans fil précédentes. Le technologie 5G+ de Freedom, qui est en plein essor, va encore plus loin en offrant l'accès à un réseau dédié permettant notamment d'atteindre des vitesses de téléchargement de pointe pouvant largement dépasser celles qu'offre actuellement la 5G.

Voyager tout en restant connecté, avec plus de données « Roam Beyond »

En plus d'un accès étendu à la 5G+, Freedom ajoute à deux de ses forfaits mobiles une passe de données « Roam Beyond » à usage unique. À titre de rappel, « Roam Beyond » est une offre révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités de leur forfait sans fil dans plus de 100 destinations internationales. La capacité de données des forfaits haut de gamme, qu'il s'agisse de données Canada - États-Unis - Mexique et/ou de données « Roam Beyond », a également été augmentée pour répondre à l'appétit croissant des consommateurs canadiens pour l'itinérance internationale.

Répondant à la voix des milliers de Canadiennes et de Canadiens qui ont signé sa pétition #EndOverpricedRoamingFeesNow, Freedom continue de tenir sa promesse de rendre l'itinérance internationale plus accessible et plus abordable.

Les détails de ces nouvelles offres sont disponibles ici : www.freedommobile.ca.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc. est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

