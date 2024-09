MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La marque sans fil Fizz poursuit son expansion pancanadienne avec l'ajout de nombreuses nouvelles zones d'abonnement en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Ainsi, plus de 2,2 millions de Canadiennes et Canadiens additionnels peuvent dès maintenant joindre l'univers 100% numérique de Fizz et profiter de tous ses bénéfizz.

Fizz est fière de pouvoir proposer ses services notamment dans les régions de Whistler et Kelowna en Colombie-Britannique, Lethbridge et Red Deer en Alberta, Portage et Springfield au Manitoba, en plus d'étendre ses services en Ontario et d'être maintenant disponible pour la clientèle québécoise de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. Les personnes qui souhaitent passer à Fizz sont invitées à visiter le fizz.ca dès aujourd'hui pour découvrir, grâce à la carte interactive, l'ensemble des nouveaux secteurs où il est possible de s'abonner au service et pour prendre connaissance des offres avantageuses disponibles dans leur région.

« Nous sommes fiers d'accroitre le territoire de desserte de Fizz pour ainsi permettre à encore davantage de consommatrices et de consommateurs de profiter d'offres sans fil sur mesure, innovantes et hautement concurrentielles qui répondent réellement à leurs besoins », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Cette expansion est rendue possible grâce à des accords de partenariat conclus conformément au cadre ERMV* du CRTC. La liste complète des zones additionnelles est disponible ici.

Choisir Fizz comme fournisseur de services sans fil, c'est profiter de récompenses fréquentes et d'agréables surprises, en plus d'un grand nombre de fonctionnalités uniques, comme des forfaits entièrement personnalisables, le transfert automatique de données et la possibilité de faire partie d'une communauté où les membres s'offrent en cadeau des données mobiles. Les forfaits et les prix offerts sur le site Fizz.ca sont à la portée de tous les membres, nouveaux ou existants. Sans chichi. À juste prix. Rappelons d'ailleurs que les membres de Fizz peuvent conserver leur forfait mobile (et son prix!) aussi longtemps qu'ils le souhaitent - sans négociations ni dates de fin.

*Exploitant de réseau mobile virtuel

À propos de Fizz

Fizz est dans une classe à part en tant que fournisseur de services sans fil grâce à une expérience entièrement en ligne. Dites bonjour à la simplicité et à de justes prix. Dites adieu aux mauvaises surprises et aux frais cachés. Fizz connaît un véritable essor depuis son lancement au Québec en 2018 aux côtés de Vidéotron, le fournisseur de services sans fil traditionnel de Québecor, sa société mère, et fait actuellement son chemin en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, visitez le site fizz.ca.

