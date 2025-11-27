Festivals et événements de la saison hivernale - Le gouvernement du Québec appuie le Marché de Noël de L'Assomption

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Marché de Noël de L'Assomption, qui a lieu jusqu'au 23 décembre prochain.

Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 53 174,40 $.

Le Marché de Noël de L'Assomption est une belle occasion pour les consommateurs d'aller à la rencontre des producteurs et des artisans locaux dans une ambiance conviviale et festive. Il s'agit d'un événement incontournable dans le centre-ville de L'Assomption qui permet de découvrir des produits du terroir, des articles pour la maison et les animaux, des bijoux ainsi qu'une variété d'autres produits d'ici.

Citations :

« En appuyant le Marché de Noël de L'Assomption, notre gouvernement continue de miser sur ce qui fait la force du Québec : des entreprises actives, des artisans créatifs et des villes qui innovent pour attirer les visiteurs. Cet événement est essentiel pour l'économie de la région et le dynamisme de la ville de L'Assomption. J'invite la population à venir découvrir ce marché de Noël et à encourager nos créateurs et artisans. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Les marchés de Noël mettent en lumière la richesse de notre terroir. Ils favorisent une proximité entre les producteurs et la population. Je vous encourage donc à faire un tour au Marché de Noël de L'Assomption pour vos emplettes des Fêtes et à offrir à vos proches des présents mettant en valeur les saveurs locales. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« C'est un plaisir de voir des événements comme le Marché de Noël de L'Assomption continuer de séduire la population comme les visiteurs année après année, contribuant ainsi à la vitalité de Lanaudière. Quelle merveilleuse vitrine pour nos artisans! J'invite chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur passage pour parcourir la région et se laisser charmer par la multitude d'attraits qui s'y trouvent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 27 174,40 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Ce programme permet de soutenir des projets régionaux, notamment en contribuant au développement du secteur agroalimentaire par l'appui à des projets de promotion ou à des événements visant principalement à accroître les achats de produits alimentaires québécois.

Le ministère du Tourisme accorde 26 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

