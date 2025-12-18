Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 18 décembre 2025

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 18 décembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le premier ministre du Canada, M. Mark Carney, et les premiers ministres des provinces et territoires

Heure : 15 h 30

Lieu : Rencontre virtuelle

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]