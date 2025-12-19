AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, Sonia Bélanger assumera, en plus de ses responsabilités de ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et de ministre responsable des Laurentides, les fonctions de ministre de la Santé.

« Je tiens à remercier Sonia Bélanger d'avoir accepté ces nouvelles responsabilités. Notre objectif a toujours été d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les Québécois. J'ai confiance qu'elle détient toute l'expertise nécessaire pour contribuer à l'atteinte de cet objectif. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]