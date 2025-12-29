Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Toboggan

QUÉBEC, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au festival Toboggan, qui a lieu jusqu'au 31 décembre prochain.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 387 000 $.

Les touristes sont invités à venir célébrer la fin de l'année à Québec avec des artistes de musique traditionnelle ou électronique. De plus, un cinéma familial en plein air agrémentera les après-midis à la place George-V, alors que des feux d'artifice et le fameux grand décompte feront vibrer la ville au cours de la soirée du 31 décembre.

Citations :

« En pleine expansion, Toboggan attire invariablement familles et festivaliers à Québec à l'occasion des réjouissances de fin d'année. Ces soirées du Nouvel An, où règne la diversité des expériences et des styles musicaux proposés, s'ajoutent à l'importante offre culturelle de la ville et mettent en valeur notre magnifique Vieux-Québec. Cet événement contribue assurément à la vitalité et au dynamisme de la grande région de la Capitale-Nationale. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« De plus en plus de touristes font du Québec leur destination par excellence. En ce sens, je suis fière que le gouvernement apporte son soutien à Toboggan, qui assure aux personnes participantes une expérience inoubliable. Il bonifie notre offre touristique hivernale et engendre des répercussions économiques qui bénéficient à l'ensemble de la communauté. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 215 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attraction et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Le ministère du Tourisme accorde 172 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560523965615

https://www.linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-capitale-nationale/

Ministère du Tourisme :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Ftourisme_quebec%2F

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 977-7465, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 418 521-3875, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]