Le point sur la situation économique et financière du Québec - Le gouvernement soutient les agriculteurs et les pêcheurs

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, se joint aujourd'hui au ministre des Finances, M. Eric Girard, dans le cadre du Point sur la situation économique et financière du Québec pour annoncer un appui financier supplémentaire aux secteurs essentiels de l'agriculture et des pêches.

Les dernières années ont été marquées par l'incertitude économique et par des changements géopolitiques et climatiques importants. Nos travailleurs agricoles sont ainsi confrontés à des défis constants propres à chaque région et à une pression accrue sur nos entreprises pour augmenter la compétitivité et la production ainsi que pour maintenir la qualité des produits d'ici.

Grâce aux mesures annoncées lors de la mise à jour économique, les producteurs agricoles et les pêcheurs pourront compter sur un soutien additionnel qui vise à renforcer leur résilience, à réduire leurs coûts d'exploitation de même qu'à soutenir et à reconnaître leur contribution essentielle à l'économie de nos régions et à l'autonomie alimentaire du Québec.

Des mesures fortes

Dans l'objectif de favoriser la compétitivité du secteur agricole et de donner un véritable répit à ceux qui nourrissent le Québec, les soutiens financiers prévus se définissent comme suit :

Un congé de cotisation au Fonds des services de santé pour deux ans , permettant des économies estimées à 135,1 millions de dollars pour les entreprises agricoles et de pêche dès le 1 er janvier 2026.

, permettant des économies estimées à 135,1 millions de dollars pour les entreprises agricoles et de pêche dès le 1 janvier 2026. Une compensation complémentaire représentant 30 millions de dollars en soutien direct, dont le détail sera dévoilé ultérieurement.

Ces mesures s'ajoutent aux actions structurantes présentées également dans la mise à jour économique concernant la prolongation du mécanisme de ristournes à impôt différé pour soutenir les coopératives agricoles, sans compter la prolongation du crédit d'impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec.

« Favoriser l'autonomie alimentaire a toujours été au cœur de notre action, et plus que jamais, c'est fondamental pour notre société. Les agriculteurs et les pêcheurs travaillent fort pour nourrir le Québec. Leur réalité exige stabilité et prévisibilité, surtout en période d'incertitude économique. Avec ces mesures, on leur donne de l'air, on réduit leurs coûts, et on les aide à faire face à un contexte qui évolue rapidement et qui demeure exigeant. Je rencontre beaucoup d'acteurs depuis que je suis en poste, et ces mesures répondent à leurs demandes, mais on veut aussi en faire plus pour leur faciliter la vie. Notre gouvernement répond présent, au bénéfice de toutes les régions du Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes allés sur le terrain, nous vous avons rencontrés et écoutés. Le gouvernement agit, car un secteur agricole fort, c'est essentiel pour notre développement économique, notre développement social et même notre développement culturel. On est fiers de ces entreprises, de ces gens qui travaillent du matin au soir, sans compter les heures. Ces mesures permettront d'améliorer concrètement la résilience des entreprises agricoles et de soutenir leur compétitivité. C'est un signal clair que le gouvernement envoie : notre agriculture revêt une importance stratégique dans l'économie québécoise. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale à l'agriculture

« Les pêcheurs de chez nous font face à des défis bien réels. Avec ces actions, on leur donne des outils supplémentaires pour poursuivre leurs activités et assurer la vitalité économique de nos régions maritimes. On est bien positionnés dans le domaine des pêches et on doit le demeurer. Les occasions d'affaires et les ressources sont là, il faut donner les moyens à nos entreprises de les saisir. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants :

La mise à jour économique prévoit :

135,1 millions de dollars en vue d'agir immédiatement pour soutenir des secteurs essentiels à la vitalité régionale avec un congé temporaire de taxes sur la masse salariale;

30,0 millions de dollars pour soutenir la compétitivité du secteur agricole;

4,0 millions de dollars pour prolonger le mécanisme de ristournes à impôt différé pour soutenir les coopératives agricoles.

