Congrès de l'Union des producteurs agricoles 2025 - Québec pose des gestes forts afin de faciliter la vie des agriculteurs

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion du congrès annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, ont fait des annonces majeures pour les agricultrices et les agriculteurs.

Ces annonces viennent répondre à plusieurs demandes du milieu agricole. Elles complètent les engagements pris par notre gouvernement en juin 2024, alors que nous avions entendu les préoccupations du milieu et promis des résultats. Tous ces engagements ont été tenus.

À court et à long terme, l'objectif est de favoriser le développement de nos entreprises agricoles, avec des pratiques plus modernes et durables, de répondre aux besoins exprimés par les producteurs, d'améliorer la qualité des sols et la protection des cours d'eau et, ultimement, de renforcer l'autonomie alimentaire du Québec.

Près de 200 000 nouveaux hectares cultivables et une approche adaptée aux régions

Le nouveau cadre réglementaire en agroenvironnement, fruit d'un travail collaboratif de plusieurs mois entre l'UPA, les deux ministères concernés et plusieurs partenaires du milieu, remplacera le Règlement sur les exploitations agricoles et mettra fin au moratoire sur les superficies agricoles. Ce sont ainsi près de 200 000 hectares supplémentaires qui seront disponibles pour la culture au Québec, un changement attendu depuis plus de 21 ans.

Le territoire québécois est vaste et les réalités diffèrent d'une région à l'autre. Dans cette perspective, Québec mettra fin aux dates fixes d'épandage. De plus, les superficies protégées par des digues et des aboiteaux ne seront plus soumises aux conditions de culture spécifiques aux littoraux. Cette mesure reconnaît ainsi les particularités de ces territoires et la réalité du terrain.

Remettre de l'argent dans les poches des agriculteurs

En vue d'appuyer financièrement les agricultrices et les agriculteurs du Québec, des mesures financières ont aussi été annoncées. D'abord, 24 millions de dollars seront déboursés dans le cadre du lancement de la nouvelle initiative AgroPerformance. Les détails de cette initiative annoncée en primeur au congrès seront dévoilés au cours de la semaine. Elle permettra de procéder à la modernisation des installations.

Par ailleurs, la récente mise à jour économique prévoit également un congé de cotisation au Fonds des services de santé pour deux ans, ce qui permettra des économies estimées à 131,6 millions de dollars pour les entreprises agricoles dès le 1er janvier 2026.

De plus, une somme de 30 millions de dollars visera à atténuer l'impact du coût du carburant pour les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a annoncé que le versement de ce montant sera fait automatiquement afin d'éviter la paperasse, et calculé selon le nombre d'hectares cultivés.

Citations

« Pour mon premier congrès de l'UPA comme ministre, je suis très fier de présenter une avancée historique pour l'agriculture québécoise, qui va permettre à nos productrices et à nos producteurs de produire plus et mieux. Je suis également très heureux de pouvoir annoncer une réponse à des demandes que j'ai entendues sur le terrain : remettre de l'argent dans les poches des agricultrices et des agriculteurs, notamment pour le coût du carburant. Avec ces mesures, nous renforçons l'autonomie alimentaire du Québec et créons les bonnes conditions pour que nos entreprises puissent produire davantage ici, chez nous. Je suis motivé par tout ce qu'on accomplira ensemble dans la prochaine année. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre vision est claire : Agriculture et Environnement doivent avancer ensemble. Je viens d'une famille d'agriculteurs et je sais à quel point la terre est précieuse. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec l'UPA pour simplifier la vie des agricultrices et des agriculteurs avec des règles adaptées au terrain, pour agrandir le territoire cultivable et pour encore mieux protéger nos sols et nos cours d'eau. Ensemble, nous renforçons notre autonomie alimentaire et nous bâtissons un secteur agroalimentaire fort et durable pour toutes les régions du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dévoilera prochainement tous les détails de l'initiative ministérielle AgroPerformance et des mesures d'atténuation du coût du carburant.

L'agriculture demeure un pilier pour nos régions, soutenant 52 000 emplois et contribuant pour 4,2 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Québec.

Avec 1,6 milliard de dollars investis dans l'ensemble du territoire, nos entreprises agricoles continuent de moderniser leurs opérations et de renforcer l'avenir du secteur.

Lien connexe

La prochaine année en agriculture : faciliter votre vie et améliorer votre environnement d'affaires

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook

X

Instagram

Linkedin

Youtube

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources: Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 438 526-8750, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991, [email protected]