Un soutien financier pour favoriser le développement de l'offre touristique en Gaspésie

CARLETON-SUR-MER, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, le député de Gaspé et adjoint gouvernemental de la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Stéphane Sainte-Croix, et Investissement Québec annoncent l'attribution d'une aide financière au Groupe Riôtel pour l'acquisition de l'Hostellerie Baie Bleue, devenu depuis le Riôtel Carleton-sur-Mer, et du Centre des congrès de la Gaspésie. Ils soulignent également la reconduction, en collaboration avec Tourisme Gaspésie, d'un appui financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la région.

Tout d'abord, les élus ont fait part de l'octroi de prêts à terme remboursables totalisant 6,4 millions de dollars au Groupe Riôtel. Ce soutien a contribué à l'acquisition de l'établissement et du Centre des congrès de la Gaspésie par ce nouveau propriétaire ainsi qu'à des travaux visant à rénover plus de la moitié des 109 chambres, à rajeunir l'image du Centre et à ajouter de nouveaux services.

Ensuite, dans le cadre de la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme accorde 979 000 $ à Tourisme Gaspésie. L'organisme bonifie cette enveloppe de 800 000 $, portant ainsi à 1 779 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Gaspésie et des orientations du ministère du Tourisme. En valorisant les atouts uniques du territoire, ces investissements contribueront directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique d'une entreprise.

Citations :

« Afin que le tourisme continue d'engendrer des retombées à l'année pour nos communautés, il est important que notre secteur puisse compter sur la relève. Je salue le projet du Groupe Riôtel, qui permettra de bonifier l'offre d'hébergement de la région. Cette initiative et les autres appuyées dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme contribueront à rendre la Gaspésie encore plus attrayante pour les visiteurs d'ici comme d'ailleurs, participant ainsi à générer de la richesse chez nous. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'industrie touristique constitue un secteur phare de l'économie de la Gaspésie, et la disponibilité d'une offre d'hébergement de qualité est nécessaire pour assurer sa pérennité. Cette transaction se traduit par des retombées positives pour l'ensemble de la région et pour toutes les personnes qui choisissent de la découvrir. En soutenant l'acquisition de l'Hostellerie Baie Bleue par le Groupe Riôtel, Investissement Québec joue pleinement son rôle de moteur de développement économique en stimulant l'économie régionale et ses PME. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Je suis heureuse de voir que des entrepreneurs comme le Groupe Riôtel croient au potentiel touristique exceptionnel de la Gaspésie et choisissent d'y investir concrètement. Ces projets renforcent notre capacité d'hébergement et mettent en valeur ce qui fait la fierté de notre région : nos paysages, notre savoir-faire et notre accueil chaleureux. Notre gouvernement continue d'être présent pour soutenir les initiatives des gens d'affaires d'ici, qui font rayonner la Gaspésie et dynamisent notre économie locale. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Grâce à la beauté de ses paysages et à l'accueil chaleureux de ses habitants et habitantes, la Gaspésie est une destination touristique qui permet au Québec de briller. Pour qu'elle continue de le faire, il est important de travailler constamment au renouvellement de l'offre en vue de se distinguer dans un marché hautement compétitif. À l'aide de ce levier financier, nos entrepreneurs disposeront de moyens pour y arriver, avec le soutien de notre gouvernement et de Tourisme Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental de la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme est une excellente nouvelle pour l'industrie touristique gaspésienne. Grâce à ce soutien financier, nous sommes en mesure d'appuyer des projets selon les priorités régionales. Qu'il s'agisse de consolider l'offre existante, de favoriser la diversification de la clientèle ou d'allonger la saison, ces initiatives structurantes renforcent la vitalité de notre territoire et la pérennité des entreprises, qui sont au cœur de la destination. »

David Dubreuil, directeur au développement de Tourisme Gaspésie

« Depuis l'acquisition de notre premier hôtel en Gaspésie en 1984, notre famille a investi plus de 25 millions de dollars dans l'industrie touristique gaspésienne afin de contribuer à sa qualité en matière d'hébergement, de restauration et d'endroits où peuvent se tenir des événements, le tout jumelé à l'accueil légendaire des Gaspésiens et Gaspésiennes. Chaque fois, le gouvernement du Québec a été un précieux collaborateur en raison de sa participation au montage financier nécessaire à la réalisation des projets. »

François B. Rioux, président du Groupe Riôtel

Faits saillants :

Le financement de 6,4 millions de dollars comprend un prêt de 3,4 millions provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Un autre montant de 3 millions est octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec.

Les 20 millions de dollars accordés au PADAT dans le dernier budget permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts et de garanties de prêt totalisant 100 millions, soit 25 millions en 2025-2026 et 75 millions en 2026-2027.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants étant donné que des investissements de plus de 1,4 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

En ce qui concerne l'EPRTNT 2025-2027, Tourisme Gaspésie a lancé un premier appel de projets, qui se terminait le 10 décembre dernier. L'association touristique régionale reçoit des demandes en continu, et ce, jusqu'à l'épuisement des fonds. Veuillez consulter les dates de tombée pour le dépôt de votre projet.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation de l'EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Gaspésie. En 2024, on y comptait 568 entreprises représentant quelque 5 430 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 245 millions de dollars dans la région.

