Québec soutient les entreprises agricoles pour une meilleure compétitivité

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance une nouvelle initiative, AgroPerformance, qui vise à soutenir les entreprises agricoles dans l'acquisition d'équipement technologique en vue d'accroître leur productivité et de réduire leur empreinte environnementale.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annoncent cette initiative qui a pour objectif d'aider les producteurs à relever les défis propres au secteur agricole, notamment sur le plan de la rentabilité, du recrutement de la main-d'œuvre, de la productivité et de la compétitivité face aux changements climatiques.

Pour y arriver, une enveloppe de 24 millions de dollars est prévue : 15 millions sont assumés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et 9 millions proviennent des revenus du marché du carbone versés au Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC). Cette somme permettra d'appuyer près de 700 projets dès cet hiver.

Concrètement, l'aide financière couvre 50 % des dépenses admissibles, jusqu'à un maximum de 50 000 $ par bénéficiaire pour toute la durée de l'initiative. Les paramètres d'admissibilité sont très flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Une bonification de 15 % est aussi offerte aux jeunes de la relève agricole, aux entreprises en production biologique, à celles qui détiennent un plan climat ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

De plus, le gouvernement est sensible aux préoccupations des entreprises situées en région éloignée. C'est pourquoi on leur accorde une période d'un peu plus de quatre semaines supplémentaires pour déposer leur projet et on leur donne également accès à la bonification de 15 % du taux d'aide financière.

Citations

« Cette annonce répond aux besoins exprimés par nos entreprises agricoles, qui sont engagées dans le virage technologique. Ce virage est essentiel pour améliorer la résilience et la productivité de nos entreprises. L'aide que nous annonçons aujourd'hui répond à leur besoin de se moderniser et d'améliorer leur performance. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce financement démontre l'engagement concret du gouvernement du Québec à soutenir nos producteurs agricoles dans leur adaptation aux réalités climatiques. En investissant dans des technologies agricoles innovantes, nous affirmons notre volonté de conjuguer compétitivité et responsabilité environnementale. C'est ainsi que nous préparons notre économie bioalimentaire à relever les défis d'aujourd'hui et de demain, tout en assurant la pérennité de nos terres. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le volet 1 est ouvert à l'ensemble des secteurs agricoles pour l'adoption d'agritechnologies, soit des équipements agricoles qui intègrent la robotique, l'intelligence artificielle, l'automatisation avancée, les capteurs et objets connectés ou les logiciels et qui permettent l'automatisation agricole et l'amélioration de la durabilité des entreprises.

Le volet 2 est ouvert à certains secteurs agricoles pour l'adoption d'équipements prioritaires précis, identifiés comme des tremplins vers l'atteinte d'objectifs d'efficacité, de rentabilité et de durabilité accrues.

Pour être admissibles, les projets doivent présenter des dépenses admissibles d'au moins 10 000 $ pour le volet 1 et d'au moins 5 000 $ pour le volet 2.

Les régions périphériques pourront déposer leur projet du 10 décembre 2025 au 31 janvier 2026 ou jusqu'à l'épuisement des budgets disponibles. Les régions centrales pourront le faire du 12 au 31 janvier 2026 ou jusqu'à l'épuisement des budgets disponibles.

Les régions périphériques et les régions centrales sont définies comme suit :

Régions périphériques : Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Régions centrales : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie.

Régions périphériques : Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean; Régions centrales : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action « Soutien à la transition climatique des secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'aquaculture commerciale » du Plan pour une économie verte 2030.

Les équipements admissibles au financement par le FECC sont ceux qui contribuent à la transition climatique du secteur bioalimentaire. Les angles d'intervention sont la réduction des risques liés aux changements climatiques pour les cultures et les élevages ainsi que l'amélioration de l'efficacité de la production.

Liens connexes

Suivez le MAPAQ sur les médias sociaux :

Youtube

Facebook

X

Instagram

Linkedin

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources: Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Béatrice Déry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 367 995-0528, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991