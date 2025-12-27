Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Kaléidoscopes

QUÉBEC, le 27 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Festival Kaléidoscopes, qui a lieu jusqu'au 31 décembre prochain.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 117 000 $.

Pour bien terminer l'année, les gens présents dans le Vieux-Québec auront droit à une expérience artistique et culturelle éclatée qui leur permettra de s'amuser en plein air. Les amateurs de musique populaire se donnent rendez-vous aux jardins de l'Hôtel-de-Ville, où seront présentés des spectacles diversifiés. À deux pas de là, à la place de l'Hôtel-de-Ville, théâtre, cabaret dynamique et curiosités attendent les festivaliers. La place d'Youville s'animera aussi avec la tenue de spectacles de musique traditionnelle et de soirées dansantes en plus de la création de fresques urbaines.

Citations :

« Le gouvernement est fier d'appuyer le Festival Kaléidoscopes, qui contribue à la vie culturelle de Québec et de sa région en mettant à l'honneur des artistes de chez nous et des talents émergents. En bonifiant l'offre événementielle de la capitale nationale, cet événement l'inscrit comme une destination incontournable de l'hiver. Il attire une foule grandissante et ses retombées économiques sont considérables. Quelle façon originale de vivre le Vieux-Québec et de clore l'année en beauté! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival Kaléidoscopes dynamise la région de la Capitale-Nationale, que ce soit par la musique ou l'art urbain, pour le plus grand plaisir des personnes participantes. Il favorise également la vitalité économique de la région tout en faisant briller le talent des artisans de notre industrie touristique. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur séjour à Québec pour prendre part aux activités de fin d'année qui y sont offertes et découvrir les mille et un attraits qui font la renommée de la région. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 86 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attraction et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Le ministère du Tourisme accorde 31 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 977-7465, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 418 521-3875, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]